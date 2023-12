Kommentar zu Weihnachten: Gute Nachricht!

In Weihnachten steckt auch ein ganzes Stück Sachsen. © 123RF/leks117

Weihnachten wird zwar weltweit gefeiert, aber hier in Sachsen ist es zu Hause, so fühlt es sich jedenfalls an. Herrnhuter Sterne, Dresdner Christstollen und Schnitzkunst aus dem Erzgebirge zeugen davon, wie viel Sachsen in der weltweiten Weihnacht steckt.

Und dieses "Heimspiel" fühlt sich besonders gut an, wenn wir die vielen Besorgungen und Termine in der Adventszeit jetzt gut abschütteln können.

Gar nicht so leicht, denn diese Hektik scheint Tradition zu haben. Auch kurz vor der Geburt von Jesus Christus, die uns dieses Fest schenkt, muss es sehr stressig gewesen sein!

Als das Kind aber dann in der Krippe lag, zog Ruhe, Hoffnung und Freude ein. Alles Dinge, die auch den vielen Menschen wertvoll sind, welche nicht an die kirchliche Botschaft von Weihnachten glauben.

So eint uns dieses Fest nun schon seit mehr als zweitausend Jahren und gibt uns Anlass, die schönen Dinge zu erkennen und wertzuschätzen.