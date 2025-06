Wir haben in Dresden ein Naziproblem - Kommentar von Jakob Anders

Die glatzköpfigen Halbstarken der Baseballschläger-Jahre, über die ich in den Verfassungsberichten der frühen 90er gelesen habe, gehen mittlerweile nicht nur viral in den sozialen Medien . Sie stehen direkt vor der Tür, terrorisieren die Elbufer der Landeshauptstadt.

Zwar kann keiner von uns körperlich gegen diese potenten jungen Männergruppen vorgehen, ohne sein Leben zu riskieren. Aber jeder von uns kann als couragierter Bürger ein wenig auf Abstand gehen, das Handy zücken und die Polizei alarmieren.

So wie am Herrentag am Elbufer in Dresden geschehen.