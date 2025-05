Meinung: Die Eintracht braucht in Freiburg Gift, Galle und "offene Hose"

Frankfurt am Main/Freiburg - Seit dem in letzter Instanz verhinderten Abstieg im Jahr 2016 hat die Eintracht eine kometenhafte Entwicklung gemacht. Dabei sind - wohl zwangsweise - aber auch einige Kernattribute der Vergangenheit verloren gegangen. Für TAG24-Redakteur Angelo Cali ist das angesichts der bevorstehenden Aufgabe kritisch zu sehen.

Coach Dino Toppmöller (44) muss seine Schützlinge in Freiburg unbedingt auf maximale Spannung bringen. © Arne Dedert/dpa

Zwei Matchbälle vergeben, dabei oftmals mit Angsthasen-Fußball enttäuscht: Jetzt muss die Diva vom Main es im alles entscheidenden Spiel um die Champions League am kommenden Samstag (15.30 Uhr) regeln. Das aber ausgerechnet beim unangenehmen, direkten Konkurrenten SC Freiburg.

Zu gerne erinnert man sich - seitdem das ungewollte Endspiel um die Königsklasse feststeht - an die Antrittsrede von Kevin-Prince Boateng (38) aus dem Jahr 2017. In der Antritts-PK, ebenfalls vor einem Auswärtsspiel bei den Breisgauern, tönte der bereits in allerbester Frankfurter Manier: "Wir sind Eintracht Frankfurt, fahren dahin und werden gewinnen!"

Es ist ein Auftreten wie dieses, das der SGE in den vergangenen Wochen oftmals fehlte, insbesondere vor "Do or die"-Spielen unter Coach Dino Toppmöller (44). Man erinnere sich an das vermeidbare Ausscheiden im DFB-Pokal in der vergangenen Saison beim FC Saarbrücken, den trotz mitunter starker Leistung fehlenden letzten Punch beim Europa-League-Aus gegen Tottenham Hotspur oder das diesjährige Pokal-Ausscheiden gegen RB Leipzig.

Weder vor noch während dieser Partien konnte man Mannschaft und Trainer glaubhaft anmerken, dass man dem jeweiligen Gegner zumindest gewaltig wehtun wollte. Das war in oder gegen Frankfurter nicht immer so.

Jahrelang war es nahezu jedem Kontrahenten ein Graus, gegen die giftigen und aggressiv agierenden Hessen zu spielen. Statt einem gewaltigen Schlag in die Schnauze dominierte in den vergangenen Spielzeiten immer mehr der feine Säbel.