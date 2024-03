108-Kilo-Frau nimmt radikal ab: Heute sieht sie wie ein anderer Mensch aus

Mary Watkins (42) wog einst 108 Kilogramm. Doch diese schweren Zeiten liegen hinter ihr. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/i_ate_myself_slim_sw

Immer wieder hatte die heute 42-Jährige versucht, ihr Gewicht in den Griff zu bekommen. Doch auf halbherzig durchgeführte Diäten folgte nach kleinen Erfolgen der Jo-Jo-Effekt.

Nach ihrem ersten Sohn Freddie brachte Watkins drei Jahre später ihr zweites Kind Walter zur Welt. Danach fiel es ihr noch schwerer, auf ihr Gewicht zu achten.

Doch als ihr Erstgeborener in die Schule kommen sollte, zog die zweifache Mutter endgültig die Reißleine. "Ich war besorgt, dass er wegen meiner Größe gehänselt werden würde", sagte Watkins diese Woche im Gespräch mit dem Daily Star.

"Einige der Mütter in den Babygruppen, an denen ich teilgenommen hatte, erwähnten Slimming World, und eine Freundin erzählte, dass sie unserer örtlichen Gruppe beitreten würde, also beschloss ich, es selbst zu versuchen", so die Engländerin.

Als die damals 108 Kilo schwere Frau zum ersten Mal versuchte, in der Gruppe Fuß zu fassen, erlebte sie gleich eine Überraschung.