2-Meter-Amazone Charlie: Dank ihrer Größe verdient sie bis zu 70.000 Euro pro Monat!

Teesside (Großbritannien) - Diese Frau fällt auf! Mit einer Größe von fast zwei Metern ist Charlie Mill (27) es gewohnt, dass sich ständig und überall Leute ihretwegen umdrehen. Die Britin sah in ihrem besonderen Körper eine Chance und verdient als "Amazone Charlie" inzwischen jeden Monat Zehntausende Pfund auf OnlyFans und im TV.

Charlie Mill (27) hat gelernt, Profit aus ihrer Größe zu schlagen. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/amazonian_charlie

Bereits mit 14 Jahren war Charlie ausgewachsen. Lange versuchte sie, ihre Körpergröße von 1,99 Metern zu verstecken, bis sie schließlich realisierte, dass sie Profit aus ihrer Statur schlagen könnte.

"Ich bin eines Tages aufgewacht und habe gemerkt, dass ich nicht für den Rest meines Lebens 60 Stunden pro Woche arbeiten möchte, völlig unterbewertet, unterbezahlt und erschöpft [...]. Also beschloss ich, aus etwas Karriere zu machen, das ich schon immer hatte, nämlich meiner Größe", sagte sie gegenüber Teeside Live.

Also hängte sie ihren schlecht bezahlten Job als Pflegerin an den Nagel und versuchte im TV und Internet ihr Glück. "Meine Größe ist eine Nische - ich habe noch nie eine Frau getroffen, die größer ist als ich, um ehrlich zu sein", sagte die 27-Jährige.

Inzwischen verdient sie ihr Geld als Moderatorin der Sendung "Babestation" - und durch ihre Aktivität auf der Erotik-Plattform OnlyFans.

"Ich denke, das meiste, was ich in einem Monat nur mit meinem OnlyFans-Konto verdient habe, waren mehr als 60.000 Pfund [68.000 Euro]." Doch so viel ist es nicht immer - die Einnahmen schwanken.