22-Jähriger hat keine Zeit und fährt mit dieser Scheibe los
Steckborn (Schweiz) - Diese Zeit sollte man sich nehmen! In der Schweiz ist am Freitag ein Autofahrer mit einer völlig zugefrorenen Scheibe losgefahren.
Beamte der Kantonspolizei bemerkten den Fiat auf der Frauenfelderstraße (Kanton Thurgau) in der Früh gegen 8 Uhr.
Der Fahrer stellte durch die massiv eingeschränkte Sicht eine Gefahr für andere dar. Seine Begründung, warum er die Scheibe nicht freikratzte: Er habe keine Zeit gehabt, so die Polizei.
Der 22-jährige Schweizer muss nun mit einer Anzeige rechnen.
Auch in Deutschland wird man zur Kasse gebeten. Werden Verkehrsteilnehmer lediglich mit einem kleinen Guckloch erwischt, muss mit einem Bußgeld zwischen 10 und 35 Euro gerechnet werden. Das gilt laut "Bußgeldkatalog.org" sowohl für die Front- als auch Seitenscheiben.
Titelfoto: Kantonspolizei Thurgau