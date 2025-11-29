22-Jähriger hat keine Zeit und fährt mit dieser Scheibe los

Steckborn (Schweiz) - Diese Zeit sollte man sich nehmen! In der Schweiz ist am Freitag ein Autofahrer mit einer völlig zugefrorenen Scheibe losgefahren.

Wie man sieht, sieht man nichts... © Kantonspolizei Thurgau

Beamte der Kantonspolizei bemerkten den Fiat auf der Frauenfelderstraße (Kanton Thurgau) in der Früh gegen 8 Uhr.

Der Fahrer stellte durch die massiv eingeschränkte Sicht eine Gefahr für andere dar. Seine Begründung, warum er die Scheibe nicht freikratzte: Er habe keine Zeit gehabt, so die Polizei.

Der 22-jährige Schweizer muss nun mit einer Anzeige rechnen.