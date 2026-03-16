Schwangere wird in Kreißsaal eingeliefert: Was die Hebammen dann auf ihrem Bauch erblicken, hat keiner erwartet

Eine Mutter aus den USA erzählt auf TikTok von der Geburt ihres Kindes und warum eine Zeichnung auf ihrem Bauch diese so besonders machte.

Von Anne-Sophie Mielke

USA - Eigentlich bekommen Schwangere vor der Geburt ihres Kindes immer zu hören, dass ihnen im Kreißsaal nie etwas peinlich sein muss, da Hebammen und Ärzte in ihrer Laufbahn bereits alles gesehen hätten. Bei der Geburtsstory einer Frau aus den USA kann man sich da allerdings nicht so ganz sicher sein ...

Kate Mulford bekam von ihrem Mann ein Gesicht auf die Babykugel gemalt. Blöd nur, dass es sich nicht mehr abwaschen ließ. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/katemulford Kate Mulford stand kurz vor der Geburt ihres Kindes und schob deshalb bereits einen großen Babybauch vor sich her. "Er war zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit meines Mannes und der Kinder geworden – sie berührten ihn ständig, sprachen mit ihm und versuchten, die Bewegungen des Babys zu spüren", erinnert sie sich gegenüber PEOPLE. Ehe sie sich versah, hatte ihr Mann sich dann einen Stift geschnappt und das ihrer Aussage nach "lächerlichste Gesicht überhaupt" auf die pralle Kugel gemalt. "Natürlich brachen unsere Kinder in schallendes Gelächter aus. Ich auch, es war einfach zu komisch." Das Lachen sollte dem Paar schnell vergehen, als sich in der darauffolgenden Nacht plötzlich etwas im besagten Bauch tat. Kurioses Roboter verhaftet, nachdem er Rentnerin erschreckt und ins Krankenhaus gebracht hat! Obwohl Kate eigentlich noch drei Wochen bis zum errechneten Geburtstermin hatte, setzten plötzlich die Wehen ein.

Schwangere überrascht Klinik-Personal mit ulkiger Bauch-Zeichnung