Schwangere wird in Kreißsaal eingeliefert: Was die Hebammen dann auf ihrem Bauch erblicken, hat keiner erwartet
USA - Eigentlich bekommen Schwangere vor der Geburt ihres Kindes immer zu hören, dass ihnen im Kreißsaal nie etwas peinlich sein muss, da Hebammen und Ärzte in ihrer Laufbahn bereits alles gesehen hätten. Bei der Geburtsstory einer Frau aus den USA kann man sich da allerdings nicht so ganz sicher sein ...
Kate Mulford stand kurz vor der Geburt ihres Kindes und schob deshalb bereits einen großen Babybauch vor sich her. "Er war zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit meines Mannes und der Kinder geworden – sie berührten ihn ständig, sprachen mit ihm und versuchten, die Bewegungen des Babys zu spüren", erinnert sie sich gegenüber PEOPLE.
Ehe sie sich versah, hatte ihr Mann sich dann einen Stift geschnappt und das ihrer Aussage nach "lächerlichste Gesicht überhaupt" auf die pralle Kugel gemalt. "Natürlich brachen unsere Kinder in schallendes Gelächter aus. Ich auch, es war einfach zu komisch."
Das Lachen sollte dem Paar schnell vergehen, als sich in der darauffolgenden Nacht plötzlich etwas im besagten Bauch tat.
Obwohl Kate eigentlich noch drei Wochen bis zum errechneten Geburtstermin hatte, setzten plötzlich die Wehen ein.
Schwangere überrascht Klinik-Personal mit ulkiger Bauch-Zeichnung
Dies war bei ihren vorherigen Schwangerschaften nie der Fall gewesen und stellte für die Familie eine große Überraschung dar. Und Kate wurde sich noch einer weiteren Sache bewusst: "Als in dieser Nacht meine Fruchtblase platzte und wir gerade unsere Sachen packten, dämmerte es uns plötzlich, dass die Zeichnung mitkommen würde."
Im Krankenhaus angekommen, staunte das Personal nicht schlecht, als Kate ihren Bauch auspackte: "Ich erinnere mich noch genau, wie die Hebammen lachten, als sie meinen Bauch sahen, und fragten, was es damit auf sich hatte." Die Mehrfachmutter ist sich sicher, dass die Klinik-Angestellten noch nie eine Patientin mich einem "großen, verrückten blauen Gesicht auf dem Bauch" eingeliefert bekommen hatten.
Auf TikTok ging die etwas peinliche Story verständlicherweise rasch viral und Kates Clip wurde schon über zwei Millionen Mal angeklickt. "Als er auf meinen Bauch malte, dachten wir beide nicht, dass die Zeichnung noch da sein würde, wenn das Baby da wäre", so die US-Amerikanerin.
Tatsächlich sollte sie das Bauch-Bild noch eine Weile begleiten, da sich die Stiftfarbe kaum abwaschen ließ. Als das Gesicht nach etwa einer Woche weg war, trug Kate sogar noch deutlich länger einen blauen Schimmer auf der Haut.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/katemulford