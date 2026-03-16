Über 1000 Sichtungen: Monster von Loch Ness soll eine ganze Familie haben!
Schottland - Seit Jahrzehnten sorgt das Monster von Loch Ness in Schottland für Spekulationen. Mehr als 1000 Menschen behaupten, das geheimnisvolle Wesen bereits gesehen zu haben. Ein bekannter Nessie-Forscher ist sogar überzeugt, dass in den Tiefen des Sees eine ganze Familie der mysteriösen Kreatur leben könnte.
Wie Daily Star berichtet, ist der Schotte Gary Campbell, der das offizielle Register aller Nessie-Sichtungen führt, überzeugt, dass im berühmten schottischen Loch Ness nicht nur ein einzelnes Wesen existiert, sondern gleich mehrere Kreaturen im Wasser leben.
"Ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine ganze Familie davon", sagt Campbell dem Daily Star. "Es ist irgendeine Art von Tier oder Fisch oder so etwas."
Auf seiner Website hält Campbell alle Nessie-Sichtungen fest – von der angeblichen Begegnung des Heiligen Columban mit dem Ungeheuer im Jahr 565 n. Chr. bis heute. Insgesamt wurden bislang 1166 Beobachtungen gemeldet.
Das Register gründete er vor rund 30 Jahren gemeinsam mit seiner Frau.
Gary Campbell sah, wie ein Wesen aus dem Wasser auftauchte
Ursprünglich war er selbst skeptisch, doch am 14. März 1996, als er zwischen Dochgarroch und Drumnadrochit unterwegs war, machte er eine Erfahrung, die alles veränderte.
"Ein schwarzes Ding kam aus dem Wasser und verschwand wieder. Ich dachte, ich sehe Gespenster, und dann kam es wieder heraus", erzählt er.
Seitdem ist es seine Lebensaufgabe geworden, herauszufinden, was er damals gesehen hat.
Auch wenn Skeptiker anderer Meinung sind, ist Campbell überzeugt, dass es mehr als ein Wesen gibt.
"Was auch immer es ist, es muss mehr als eines sein, und ich glaube, sie leben tief unten im Loch Ness und werden gelegentlich aus irgendeinem Grund an die Oberfläche gezwungen, um dann sofort wieder abzutauchen. Deshalb gibt es so wenige Sichtungen", so Gary.
Titelfoto: Bildmontage: imago/imagebroker, Philipp Brandstädter/dpa