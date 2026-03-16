Über 1000 Sichtungen: Monster von Loch Ness soll eine ganze Familie haben!

Schottland - Seit Jahrzehnten sorgt das Monster von Loch Ness in Schottland für Spekulationen. Mehr als 1000 Menschen behaupten, das geheimnisvolle Wesen bereits gesehen zu haben. Ein bekannter Nessie-Forscher ist sogar überzeugt, dass in den Tiefen des Sees eine ganze Familie der mysteriösen Kreatur leben könnte.

Seit Jahrzehnten sorgt das Monster von Loch Ness in Schottland für Spekulationen. (Archivfoto) © imago/imagebroker

Wie Daily Star berichtet, ist der Schotte Gary Campbell, der das offizielle Register aller Nessie-Sichtungen führt, überzeugt, dass im berühmten schottischen Loch Ness nicht nur ein einzelnes Wesen existiert, sondern gleich mehrere Kreaturen im Wasser leben.

"Ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine ganze Familie davon", sagt Campbell dem Daily Star. "Es ist irgendeine Art von Tier oder Fisch oder so etwas."

Auf seiner Website hält Campbell alle Nessie-Sichtungen fest – von der angeblichen Begegnung des Heiligen Columban mit dem Ungeheuer im Jahr 565 n. Chr. bis heute. Insgesamt wurden bislang 1166 Beobachtungen gemeldet.

Das Register gründete er vor rund 30 Jahren gemeinsam mit seiner Frau.