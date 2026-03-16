Langhaar-Kunde wird bei Friseur komplett umgestylt

Der Friseur Diego Avila aus Florida (USA) ging mit einem Transformationsvideo auf Instagram viral.

Von Anne-Sophie Mielke

Miami (Florida/USA) - Bei diesem Video gilt: gut festhalten! Denn die Transformation, welche bei diesem Friseur stattgefunden hat, wird einige vom Hocker reißen!

Der Kunde von Friseur Diego Avila kam mit ziemlich langen Haaren, die sein Gesicht verdeckten, in den Salon.
Der Kunde von Friseur Diego Avila kam mit ziemlich langen Haaren, die sein Gesicht verdeckten, in den Salon.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/diegoblends_

Friseur Diego Avila aus Florida hatte diesmal einen Kunden vor sich sitzen, dessen Verwandlung ihm einen viralen Hit auf Instagram einbringen sollte.

In dem Video sieht man den Mann mit seiner ursprünglichen Haarsituation im Beratungsgespräch mit dem Experten sitzen. Und die Ausgangslage - gelinde gesagt - schmeichelt ihm überhaupt nicht.

Sein Haupthaar hat offenbar schon lange keine Schere mehr gesehen und ist ihm bereits bis zu den Schultern hinuntergewuchert. Im vorderen Bereich verdecken ein paar dünne Strähnen die deutlich lichteren Stellen am Ansatz.

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Hinzu kommt, dass Diegos Kunde einen recht langen Vollbart trägt, der zusammen mit seiner Mähne einfach zu viel von seinem Gesicht verdeckt.

Zum Glück weiß Friseur Diego, was zu tun ist, und befreit seinen Kunden vom Großteil seiner dunklen Haare.

Kunde ist nach Haarschnitt kaum wiederzuerkennen

Das neue Äußere des Kunden begeistert Millionen im Netz.
Das neue Äußere des Kunden begeistert Millionen im Netz.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/diegoblends_

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: Der Barber verpasste dem Mann einen deutlich kürzeren Schnitt, der mit rasierten Seitenelementen und einem wuscheligen Oberkopf besticht. Auch der Bart wurde gestutzt und in Form gebracht.

Dem Wunsch des Kunden, "zehn Jahre zurückzubekommen", wurde Diego definitiv gerecht. Unter dem Clip, der auf Instagram fast 8 Millionen Mal angeklickt wurde, schreibt ein Zuschauer ungläubig: "Wenn ich nicht die Augen gesehen hätte, hätte ich gedacht, es wären zwei verschiedene Personen. 😮😂😂" Ein anderer beschreibt die Transformation mit den Worten: "Respektvoll gesagt, ging er von Belästigung zu Flirten über."

Ein User findet zudem einen guten Vergleich: "Ich fange an zu verstehen, warum Frauen sagen, Haare seien das Make-up eines Mannes 😭."

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Dieser virale Hit verschafft Diegos Salon in Brickell womöglich einige neue Kunden, die auf eine ähnlich heftige Veränderung hoffen dürfen.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/diegoblends_

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