25-Jährige heiratet 68-Jährigen: Das ist ihre Begründung
Villa Allende (Argentinien) - Diese Frau weiß, was und vor allem wen sie will. Julieta (25) aus Villa Allende in Argentinien hat ihren heutigen Ehemann Charly (68) passenderweise kennengelernt, als sie 2023 Schmuck an Rentner in einem Hotel verkaufte. Dabei sollen beide vom ersten Moment an ihre Hintergedanken gehabt haben.
"Ich dachte, er wäre der Gruppenleiter. Er fiel mir sofort ins Auge. Ich habe mich schon immer zu älteren Männern hingezogen gefühlt. Aber er hatte etwas Besonderes. Ich dachte: 'Der ist genau mein Typ'", sagte die 25-Jährige jetzt in einem Interview mit dem argentinischen News-Seite TN (Todo Noticias).
Auch für Charly war die attraktive Schmuckverkäuferin sofort aufregend. Der ehemalige Atomkraftwerksleiter hatte zwar kein ernsthaftes Interesse an ihren Waren, ließ sich aber trotzdem beraten. Schlussendlich nutzte er seine Chance, um Julieta um ein Date zu bitten.
Die junge Dame ließ nicht lange bitten, saß schon bald mit dem Rentner zusammen, unterhielt sich stundenlang mit ihm. Trotz seines höheren Alters faszinierte Charly die junge Schmuckverkäuferin mit seiner Energie sowie zahlreichen Tattoos.
Hinzu kam seine Intelligenz, die sie beeindruckte. "Ich muss den Menschen an meiner Seite bewundern können. Bei einem Mann in meinem Alter habe ich das Gefühl, dass er mir nichts beibringen kann", erklärte Julieta. Da sie jedoch nicht gerade um die Ecke wohnte, schrieben sich die beiden danach eine Weile lang.
Im vergangenen Jahr wurde es dann ernst.
Julieta lässt 2025 in Insta-Video Revue passieren
Charly und Julieta wagten den nächsten Schritt, heirateten im Herbst 2025. Natürlich lief das nicht ohne diverse Irritationen in ihren Familien ab. Immerhin hat Charly zwei Söhne, die fast doppelt so alt wie Julieta sind.
Natürlich musste das ungleiche Paar die eine oder andere Frage über sich und den 43-jährigen Altersunterschied ergehen lassen. Richtig hässlich wurde es aber auf Julietas TikTok-Account, auf dem sie ihre Liebe zelebrierte.
Natürlich hagelte es dort die übliche Kritik, dass sie nur hinter dem Geld ihres Mannes her sei - der als Rentner übrigens mit Kryptowährungen handelt.
Doch all das will die Argentinierin nicht gelten lassen. Für sie und ihren Mann steht die Liebe im Vordergrund - und sonst nichts.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/julietaxoviedox