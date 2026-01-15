25-Jährige heiratet 68-Jährigen: Das ist ihre Begründung

Villa Allende (Argentinien) - Diese Frau weiß, was und vor allem wen sie will. Julieta (25) aus Villa Allende in Argentinien hat ihren heutigen Ehemann Charly (68) passenderweise kennengelernt, als sie 2023 Schmuck an Rentner in einem Hotel verkaufte. Dabei sollen beide vom ersten Moment an ihre Hintergedanken gehabt haben.

Julieta (25) und Charly (68) haben Ende 2025 geheiratet. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/julietaxoviedox

"Ich dachte, er wäre der Gruppenleiter. Er fiel mir sofort ins Auge. Ich habe mich schon immer zu älteren Männern hingezogen gefühlt. Aber er hatte etwas Besonderes. Ich dachte: 'Der ist genau mein Typ'", sagte die 25-Jährige jetzt in einem Interview mit dem argentinischen News-Seite TN (Todo Noticias).

Auch für Charly war die attraktive Schmuckverkäuferin sofort aufregend. Der ehemalige Atomkraftwerksleiter hatte zwar kein ernsthaftes Interesse an ihren Waren, ließ sich aber trotzdem beraten. Schlussendlich nutzte er seine Chance, um Julieta um ein Date zu bitten.

Die junge Dame ließ nicht lange bitten, saß schon bald mit dem Rentner zusammen, unterhielt sich stundenlang mit ihm. Trotz seines höheren Alters faszinierte Charly die junge Schmuckverkäuferin mit seiner Energie sowie zahlreichen Tattoos.

Hinzu kam seine Intelligenz, die sie beeindruckte. "Ich muss den Menschen an meiner Seite bewundern können. Bei einem Mann in meinem Alter habe ich das Gefühl, dass er mir nichts beibringen kann", erklärte Julieta. Da sie jedoch nicht gerade um die Ecke wohnte, schrieben sich die beiden danach eine Weile lang.

Im vergangenen Jahr wurde es dann ernst.