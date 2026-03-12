 1.255

32-Jähriger attackiert seine eigene Frau: Stiefsohn schlägt ihn k. o.

Ein 32-Jähriger soll in den USA versucht haben, seine eigene Ehefrau zu strangulieren. Sein Stiefsohn soll ihn schonungslos kaltgestellt haben!

Von Elias Kroll

Foley (USA) - Familiendrama im US-Bundesstaat Alabama: Ein 32-Jähriger soll während eines eskalierten Streits versucht haben, seine eigene Ehefrau zu strangulieren. Auch sein Stiefsohn geriet ins Visier des Brutalos. Doch der erst 13-Jährige soll seinen Stiefvater schonungslos kaltgestellt haben - in dem er ihn k. o. schlug!

Daniel Hernandez-Lopez (32) wurde von seinem Stiefsohn vermöbelt.
Daniel Hernandez-Lopez (32) wurde von seinem Stiefsohn vermöbelt.  © Baldwin County Sheriff's Office

Wie FOX 10 berichtete, spielte sich der Zwischenfall am 9. März in Foley ab. Darnell Hernandez-Lopez soll an jenem Montagabend in einem Streit brutal seine Frau attackiert haben.

Als er das Haus verließ, habe ihn sein Stiefsohn aber zur Rede stellen wollen - woraufhin der 32-Jährige auch auf den Jugendlichen zugestürzt sein soll und ihn mit einem Fahrrad attackieren wollte.

Doch laut Angaben des Baldwin County Sheriff's Office regierte der 13-Jährige keineswegs mit Schockstarre: Stattdessen soll er seinem Stiefvater mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn angeblich sogar ausgeknockt haben!

Die Polizei erreichte den Tatort gegen 20 Uhr und nahm den 32-Jährigen im Laufe des Folgetages fest. Auf einem vom Sheriff's Office veröffentlichtem Foto ist zu erkennen, wie übel Hernandez-Lopez von dem Sohn seiner Frau zugerichtet wurde.

Seine Tränensäcke sind blau-rot unterlaufen, die Lippen geschwollen - dazu auf der Stirn eine blutige Wunde.

Die Polizei konnte den Brutalo festnehmen. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte den Brutalo festnehmen. (Symbolfoto)  © 123RF/danielt1994

Beim Akt häuslicher Gewalt: Alkohol und wohl auch Drogen im Spiel

Wie Kolo 8 unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete, soll der verprügelte Mann stark alkoholisiert gewesen sein und womöglich auch unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben.

Hernandez-Lopez wurde demnach wegen häuslicher Gewalt angeklagt und in das Gefängnis von Baldwin County eingeliefert, wo er seitdem in U-Haft einsitzt.

Bei dem 32-Jährigen soll es sich laut den Beamten nicht um einen US-Staatsbürger handeln. Bislang äußerte sich noch kein Anwalt im Namen des Festgenommenen zu den heftigen Anschuldigungen.

