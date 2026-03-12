Zwillinge kennen nur Dorfleben: Ihre Reaktion auf London lässt Lachtränen fließen

Wales/London - Das nennt man mal einen wahren Kulturschock: Noah und Teddy (beide 5) kommen aus einem kleinen Dorf auf der Insel Anglesey in Nordwales. Dort haben die Zwillingsbrüder bislang ein beschauliches, ruhiges Leben geführt. Anstatt mit einem kleinen Städtchen anzufangen, hat sich ihre Mutter Lucy Jones (32) vor wenigen Tagen dazu entschieden, ihren Jungs gleich die volle Ladung Großstadt zu servieren. Seit dem vergangenen Wochenende ist das "Ergebnis" auf TikTok zu sehen – und erreicht inzwischen ein Millionenpublikum.

Die Zwillinge Teddy und Noah (beide 5) sitzen zum ersten Mal in ihrem Leben in einer U-Bahn. © TikTok/Screenshot/lucyjones_x

Für die Familie ist es direkt nach London gegangen. In dem viralen Video ist von der Metropole aber leider nichts zu sehen. Stattdessen sitzen Noah und Teddy am Ende des Tages in einer U-Bahn.

Dort scheint den Fünfjährigen einiges durch den Kopf zu gehen. Sie wirken nämlich wie erschlagen, aber auch sehr nachdenklich.

"Sie sehen entspannt aus, wirken aber gleichzeitig, als sei ihnen unbehaglich", fasst es eine Userin in der Kommentarspalte recht passend zusammen. "Das Stadtleben ist nichts für die Zwillinge", bringt die Mutter der Jungs es hingegen knapp auf den Punkt.

Das TikTok-Publikum kann sich in jedem Fall über das Material amüsieren. So sind seit dem Wochenende mehr als vier Millionen Klicks zusammengekommen, dazu gut 650.000 Likes.

In einem Interview mit Newsweek verriet Lucy Jones diese Woche noch ein paar weitere Details zu dem kuriosen Moment.