Zwillinge kennen nur Dorfleben: Ihre Reaktion auf London lässt Lachtränen fließen
Wales/London - Das nennt man mal einen wahren Kulturschock: Noah und Teddy (beide 5) kommen aus einem kleinen Dorf auf der Insel Anglesey in Nordwales. Dort haben die Zwillingsbrüder bislang ein beschauliches, ruhiges Leben geführt. Anstatt mit einem kleinen Städtchen anzufangen, hat sich ihre Mutter Lucy Jones (32) vor wenigen Tagen dazu entschieden, ihren Jungs gleich die volle Ladung Großstadt zu servieren. Seit dem vergangenen Wochenende ist das "Ergebnis" auf TikTok zu sehen – und erreicht inzwischen ein Millionenpublikum.
Für die Familie ist es direkt nach London gegangen. In dem viralen Video ist von der Metropole aber leider nichts zu sehen. Stattdessen sitzen Noah und Teddy am Ende des Tages in einer U-Bahn.
Dort scheint den Fünfjährigen einiges durch den Kopf zu gehen. Sie wirken nämlich wie erschlagen, aber auch sehr nachdenklich.
"Sie sehen entspannt aus, wirken aber gleichzeitig, als sei ihnen unbehaglich", fasst es eine Userin in der Kommentarspalte recht passend zusammen. "Das Stadtleben ist nichts für die Zwillinge", bringt die Mutter der Jungs es hingegen knapp auf den Punkt.
Das TikTok-Publikum kann sich in jedem Fall über das Material amüsieren. So sind seit dem Wochenende mehr als vier Millionen Klicks zusammengekommen, dazu gut 650.000 Likes.
In einem Interview mit Newsweek verriet Lucy Jones diese Woche noch ein paar weitere Details zu dem kuriosen Moment.
Virales TikTok-Video zeigt lustigen Moment der Zwillinge
"Sie saßen tatsächlich ein paar Minuten lang völlig fassungslos da", erzählte die 32-Jährige dem US-Magazin. "Es war so lustig, dass ich es einfach filmen musste", fügte sie hinzu.
Das Dorf, in dem ihre Familie eigentlich lebt, sei so klein, dass dort jeder jeden kenne, sagte Jones. Schlimm sei der Kulturschock für die Zwillinge aber nicht gewesen.
"Sie waren den ganzen Tag über so aufgeregt", erklärte die Britin. "Sie liebten es, mit Zügen, U-Bahnen und Taxis zu fahren."
Unterdessen will Jones sogar bald noch deutlich dickere Bretter bohren. "Ich denke, New York sollte als Nächstes auf unserer Liste stehen", sagte sie – und fügte abschließend hinzu: "Mal sehen, was sie davon halten."
Titelfoto: TikTok/Screenshot/lucyjones_x