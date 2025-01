Fatale Verwechslung am Flughafen: Hier steigt eine Omi aufs Gepäckband und verschwindet

Wladikawkas (Russland) - Auf einem Flughafen mit all seinen Gängen, Türen und Rolltreppen kann es für Passagiere schon mal verwirrend sein. Vor allem älteren Personen kann es schwerfallen, den richtigen Weg zum gebuchten Flieger zu finden. In einer russischen Stadt kam es vor dem Abflug jetzt zu kuriosen Szenen, als eine betagte Dame (74) eine "Abkürzung" nehmen wollte.

Unbeachtet von zwei Mitarbeiterinnen stieg eine 74-Jährige in einem Flughafen in Russland auf das Gepäckband. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/nasdasromm

Jeder, der mit dem Prozedere am Flughafen vertraut ist, weiß, dass man Aufgabegepäck am Schalter der jeweiligen Airline abgeben muss. Anschließend wird der Koffer gewogen und, wenn alles seine Richtigkeit hat, über ein Gepäckband in einen abgetrennten Bereich des Airports gebracht.

Dort werden die Gepäckstücke sortiert und mit einem Fahrzeug zum Flugzeug transportiert, um anschließend verladen zu werden.

Auf dem Flughafen Beslan nördlich der Stadt Wladikawkas wurde jetzt aber ein ganz anderes "Gut" über das Gummiband nach hinten befördert.

Eine ältere Dame hatte laut Daily Mail wohl gedacht, dass es sich bei dem schwarzen Gummiband um einen Fahrsteig handelt, der typischerweise in vielen großen Flughäfen zum schnelleren Vorankommen verbaut ist.

In den Aufnahmen einer Überwachungskamera sieht man, wie die Oma - völlig unbeachtet von zwei Mitarbeiterinnen am Schalter nebenan - auf das Gepäckband steigt, das sich daraufhin in Bewegung setzt.