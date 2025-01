87-facher Vater geht auf Welttournee, um noch mehr Kinder zu zeugen!

Los Angeles (USA) - Der weltweit bekannteste Samenspender hat kürzlich bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr die Marke von 100 Kindern erreichen wird.

Kyle möchte so lange spenden, wie es notwendig ist, und weiter Frauen weltweit bei der Familiengründung unterstützen.

Er erwartet derzeit insgesamt 14 Kinder in Schweden, Norwegen, England und Schottland und wird damit bald die 100-Kinder-Marke überschreiten.

In diesem Jahr plant Kyle eine Weltreise, um seine Dienste in weiteren Ländern anzubieten.



Besonders gespannt sei er auf Japan und Irland, da er in diesen Ländern bislang noch keine Kinder gezeugt hat.

Die meisten seiner Kinder leben bisher in Großbritannien, den USA und anderen europäischen Ländern.

Kyle bietet seine Samenspende kostenlos an und betreibt die Website "Be Pregnant Now", über die interessierte Frauen direkten Kontakt zu ihm aufnehmen können.