Abenteuer im Tierkostüm: Dieser Mann verfolgt eine besondere Mission
Australien - Ein Mann sorgt derzeit in Australien für Aufsehen: Im Leopardenkostüm wandert er quer durchs Land - mit einer ganz besonderen Mission.
Denn Kentaro Jin träumt davon, ein Held im wahren Leben zu sein - nicht nur in der Fantasie. Diesem Ziel hat er sein Leben gewidmet, wie er auf seiner GoFundMe-Seite berichtet.
Derzeit läuft der junge Japaner an der Westküste Australiens von Carnarvon bis nach Sydney. Vor sich her schiebt er eine gelbe Schubkarre, die er liebevoll "wheelbarrow" nennt und in der er alles transportiert, was er auf seiner langen Reise braucht.
Unterwegs wird der Abenteurer als "Catman" von vielen Menschen erkannt.
Sie begrüßen ihn herzlich, begleiten ihn ein Stück auf seinem Weg, versorgen ihn mit Lebensmitteln und Getränken, stecken ihm hin und wieder etwas Geld zu oder bieten ihm einen Schlafplatz an.
Für Catman ist Australien erst der Anfang
Auf Instagram nimmt Kentaro seine Community in Videos mit und gewährt ihnen Einblicke in seinen Alltag auf der Reise.
Er schreibt: "Menschen sehen sich meine Videos an, verfolgen meine Geschichte und lächeln. [...] Manche sagen mir, sie fühlen sich inspiriert."
Diese Resonanz gibt dem Abenteurer die Kraft, weiterzumachen. Doch Australien ist für ihn nur der Anfang. Als Nächstes möchte Kentaro durch Amerika, Indien und viele weitere Länder wandern, um Menschen Hoffnung zu schenken.
Er erklärt: "Egal welche Sprache, welches Land oder welche Kultur, wenn meine Reise auch nur einem Menschen hilft, die Kraft zu finden, heute weiterzumachen, dann hat sich jeder Schritt gelohnt."
Als Catman will Kentaro Jin nicht wegsehen vor dem Leid der Welt, sondern sich ihm direkt stellen - und Hoffnung entzünden.
Er thematisiert Krieg, Armut, Einsamkeit und Umweltzerstörung und schreibt: "Ich werde ihnen nicht den Rücken kehren. Ich werde nicht weglaufen. Ich will kämpfen. Ich will etwas verändern – wirklich."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/catman6701