Abenteuer im Tierkostüm: Dieser Mann verfolgt eine besondere Mission

Australien - Ein Mann sorgt derzeit in Australien für Aufsehen: Im Leopardenkostüm wandert er quer durchs Land - mit einer ganz besonderen Mission.

Kentaro Jin möchte als Catman Hoffnung geben. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/catman6701

Denn Kentaro Jin träumt davon, ein Held im wahren Leben zu sein - nicht nur in der Fantasie. Diesem Ziel hat er sein Leben gewidmet, wie er auf seiner GoFundMe-Seite berichtet.

Derzeit läuft der junge Japaner an der Westküste Australiens von Carnarvon bis nach Sydney. Vor sich her schiebt er eine gelbe Schubkarre, die er liebevoll "wheelbarrow" nennt und in der er alles transportiert, was er auf seiner langen Reise braucht.

Unterwegs wird der Abenteurer als "Catman" von vielen Menschen erkannt.

Sie begrüßen ihn herzlich, begleiten ihn ein Stück auf seinem Weg, versorgen ihn mit Lebensmitteln und Getränken, stecken ihm hin und wieder etwas Geld zu oder bieten ihm einen Schlafplatz an.