Skurrile Entdeckung auf A13: Fahrer schlummert auf der Autobahn

Ein Mann hat in einem Auto auf der A13 bei Radeburg geschlafen. Die Polizei stellte dann fest, dass er keinen Führerschein hat.

Von Anne-Sophie Mielke

Radeburg - Am Neujahrsmorgen wurde der Polizei durch Augenzeugen ein abgestelltes Fahrzeug auf der A13 bei Radeburg gemeldet. Im Inneren schlummerte ein Mann (53).

Auf der A13 hatte am Neujahrsmorgen ein Mann (53) ein Nickerchen in seinem Auto gemacht. (Archivbild)  © Holm Helis

Der Renault Twingo stand gegen 8.15 Uhr zwischen dem Dreieck Dresden-Nord und der Abfahrt Marsdorf ungesichert auf dem Seitenstreifen.

Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den Fahrer schlafend im Wagen vor.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 53-Jährige nicht einmal über eine Fahrerlaubnis verfügte.

Daraufhin wurde dem ungarischen Staatsbürger die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Autobahn-Schläfer wird nun wegen des Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

Titelfoto: Holm Helis

