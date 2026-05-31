Polizist hält Frau wegen Handy am Steuer an: Als sie ihm ihre rechte Hand zeigt, wird es peinlich für ihn

Miami - Eine Frau wird auf einem Highway nahe Miami von der Polizei gestoppt. Der Vorwurf: Ablenkung am Steuer. Als die Beschuldigte dann das Fenster herunterfährt, wird es für den Beamten richtig peinlich.

Kathleen "Katie" Thomas wurde von einem Verkehrspolizisten beschuldigt, während der Fahrt ihr Handy in der rechten Hand gehabt zu haben – obwohl diese amputiert ist. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/slightlyoff.balance

In den sozialen Medien berichtet Kathleen "Katie" Thomas von dem unangenehmen Vorfall, der sich bereits im Februar zugetragen hatte.

In den Aufnahmen der Bodycam des Beamten hört man, wie der Polizist der im Auto sitzenden Katie vorwirft, beim Fahren abgelenkt gewesen zu sein: "Sie sind gefahren und haben dabei das Handy mit Ihrer rechten Hand gehalten", so der Beamte.

Was dann passiert, sorgt für eine heftige Wendung: Katie hebt ihren Arm und zeigt, dass ihr rechter Unterarm samt Hand amputiert ist. "Also, offensichtlich nicht", meint die US-Amerikanerin amüsiert. Doch der Polizist lässt nicht locker: "Ich habe gesehen, wie sie etwas manipuliert haben ... mit einer Hand." Er ergänzt: "Hatten Sie Ihr Handy nun in der Hand oder nicht?"

Es geht so weit, dass der Mann die Fahrerin auffordert, "die Hand zu Gott" zu heben und zu schwören, dass sie ihr Handy während der Fahrt nicht benutzt hat. Als Katie daraufhin ihren rechten Arm hebt, ist ihm das aber nicht recht und er ordnet an, dass sie doch bitte ihre andere – existierende – Hand dafür benutzen soll.

Katie bekräftigt erneut, dass sie ihr Smartphone nicht benutzt hat und wird anschließend nach ihrem Führerschein gefragt.