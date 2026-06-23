Ach du Sch****! Weil er seine Sonnenbrille retten wollte: Mann steckt 15 Minuten in Campingklo fest
Kalifornien (USA) - Der sprichwörtliche Griff ins Klo wurde für einen Camper am vergangenen Samstag zur Realität. Weil seine Sonnenbrille in ein Campingklo gefallen war, "hechtete" der Mann ihr nach - und blieb stecken!
Der kuriose Vorfall spielte sich auf dem Gelände von Camp Edison, einem Idyll in den Ausläufern der Sierra Nevada in Kalifornien (USA), ab.
Wie yourcentralvalley.com berichtete, wurde Polizei und Feuerwehr gegen Nachmittag "eine Rettung aus einem engen Raum" gemeldet.
Vor Ort bekamen die Einsatzkräfte einen Mann zu sehen, der in den Chemikalientank einer Toilette ohne Spülung gefallen war.
Ehe er befreit werden konnte, soll er dort bis zu einer Viertelstunde festgesessen haben.
Verletzt wurde der Camper nicht. Zusammen mit seiner Sonnenbrille trat der Mann nach seiner Befreiung den Gang zu seinem Stellplatz an, wurde zuvor aber noch freundlicherweise von der Feuerwehr mit einer Ladung Wasser abgespritzt.
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