Frau klaut Mülleimer und kippt gesamten Müll auf die Straße
New York (USA) - Verrückte Szenen im Big Apple! Eine fanatische Anhängerin der Basketball-Mannschaft Knicks sorgte mit einer dreisten Aktion für Aufsehen.
Die Frau wurde gefilmt, wie sie einen blau-orangefarbenen Knicks-Mülleimer stiehlt und zuvor dessen gesamten Inhalt auf den Bürgersteig kippt.
Das virale Video auf dem TikTok-Kanal "mel_aston" zeigt die Frau in Knicks-Trikot, orangefarbener Mütze und Jeansshorts. Seelenruhig leert sie den Mülleimer auf der Straße aus und marschiert anschließend mit ihrer Beute davon. Fassungslos schauen Passanten zu.
Die auffällig gestalteten Mülltonnen waren laut New York Post erst vor Kurzem vom städtischen Abfallamt gemeinsam mit einer Bekleidungsmarke zur Feier des Knicks-Meistertitels aufgestellt worden.
In den sozialen Medien hatten viele Fans bereits gewitzelt, die Sammlerstücke würden nicht lange stehen bleiben.
Die Behörden der Millionen-Metropole reagierten scharf: Müll auf die Straße zu werfen und öffentliches Eigentum zu stehlen, sei "illegal, asozial und unglaublich dumm - besonders, wenn man sich dabei filmen lässt", hieß es vonseiten des Abfallamts.
Frau klaut öffentlichen Mülleimer in New York: Video geht viral
Tatsächlich werden die besonderen Mülleimer auch ganz legal im Netz verkauft. Für die Frau dürfte es allerdings schwierig werden, dies mit ihrem geklauten Exemplar zu versuchen. Welche Strafe nun auf sie zukommt, ist noch unklar.
Der kuriose Vorfall reiht sich in eine Serie chaotischer Szenen rund um die Meisterfeier der New York Knicks ein. Nach dem ersten Titelgewinn seit 53 Jahren kam es in der Stadt zu Schlägereien, Festnahmen und zahlreichen Ausschreitungen. Allein in der Nacht des Triumphs registrierte die Polizei Dutzende Festnahmen sowie mehrere Gewaltverbrechen.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@mel_aston