Albtraum für Eltern: Demenz bei Zweijähriger diagnostiziert

Bei einer Zweijährigen wurde Demenz im Kindesalter diagnostiziert - nun kämpfen ihre Eltern gegen die Zeit, um das Leben ihrer Tochter zu retten.

Von Isabel Klemt

Großbritannien - Bei einer Zweijährigen wurde in Großbritannien Demenz im Kindesalter diagnostiziert. Nun kämpfen ihre Eltern gegen die Zeit, um das Leben ihrer Tochter zu retten.

Für die Eltern Emily und Gus ist die Situation ihrer Tochter der schlimmste Albtraum. © GoFundMe/Screenshot/Leni’s Life-Saving Treatment Wie ITV News berichtet, erhielten Gus und Emily Forrester vor fünf Monaten eine Diagnose, die ihr Leben von einem Moment auf den anderen veränderte: Ihre Tochter Leni leidet an der seltenen genetischen neurodegenerativen Erkrankung, der sogenannten Sanfilippo-Krankheit, auch bekannt als kindliche Demenz. Mit der Diagnose ist eine stark verkürzte Lebenserwartung verbunden - meist erreichen betroffene Kinder nur das Teenageralter oder frühe Zwanzigerjahre. Für die Eltern ist diese Realität kaum zu begreifen. Emily und Gus, die exklusiv mit ITV News über ihr Schicksal sprachen, bezeichneten die Situation als "den schlimmsten Albtraum aller Eltern". Kurioses Chaos im Park: Gewichtsweste sorgt für Bombenalarm "Alle Träume für die Zukunft unseres Kindes werden uns genommen", sagte Emily gegenüber dem Sender. "Zu erfahren, dass sie diese Krankheit hat und es keine Behandlung, keine Heilung und keine Unterstützung gibt … das ist einfach nur erschütternd."

Der Verlauf der Erkrankung beginnt meist unauffällig

Leni wird nach und nach Gehen, Sprechen sowie Essen und Trinken verlernen. © GoFundMe/Screenshot/Leni’s Life-Saving Treatment Die Sanfilippo-Krankheit verläuft tückisch: In den ersten Lebensjahren wirken die Kinder meist gesund und entwickeln sich zunächst scheinbar normal. Doch mit fortschreitender Erkrankung verlieren die Betroffenen nach und nach grundlegende Fähigkeiten wie Gehen, Sprechen sowie Essen und Trinken. Am Ende sind sie auf eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung angewiesen. Trotz der düsteren Prognose gibt es einen Hoffnungsschimmer. Noch in diesem Jahr soll in den USA eine klinische Studie für eine neue Behandlungsmethode beginnen. Kurioses Verlobte prüft Hochzeits-Einladungen: Kurz darauf fällt ihr die Kinnlade herunter Lenis Eltern setzen große Hoffnungen darauf und appellieren an die britische Regierung, finanzielle Mittel bereitzustellen, damit auch Kinder aus Großbritannien an der Studie teilnehmen können.

Die Familie will die Entwicklung der Therapie unterstützen