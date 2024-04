Alles für die Klicks? YouTuber klebt sich ans Auto, doch das Netz ist nicht begeistert

Prayagraj (Indien) - Wie viel Action verträgt eine Autofahrt? In der nordindischen Millionenstadt Prayagraj haben sich viele Verkehrsteilnehmer verwundert die Augen gerieben. Grund war ein Mann, der nur inoffiziell als Beifahrer durchging.

An der Fahrertür eines fahrenden Wagens klebend hat er eine regelrechte Welle der Empörung in den sozialen Medien ausgelöst.

Auch aus einem anderen Blickwinkel ist die Aktion nicht weniger gefährlich. © Screenshot/Instagram/sumit_cool_dubey

Dabei steckt der junge Mann in einer Plastikwabe eingeklemmt direkt neben der Fahrertür und lässt sich - wenn auch in überschaubarem Tempo - durch die Gegend kutschieren.

Alle drei in und "an" dem Auto befindlichen Personen haben sichtlich Spaß an der ultrariskanten Aktion, winken und strahlen förmlich um die Wette.

Nicht ganz so lustig hingegen fielen die Reaktionen auf den waghalsigen Stunt aus: Im Netz hagelte es Unverständnis und Häme.

Der Titel des nur wenige Sekunden langen Videos ist dabei nicht weniger nebulös als die Fahrt selbst: "Bruder musste schlafen gehen" lässt viele Beobachter der Szene ungläubig wie kopfschüttelnd zurück.