Als Brautpaar das Rohmaterial ihres Hochzeitsvideo in die Finger bekommt, stockt ihnen der Atem!

Kent (England) - Ein Jahr nach seiner traumhaften Hochzeit erhielt ein Paar aus England von dem damaligen Videografen Material, was sie mehr als schockierte.

Lois Ghost-Adderley und ihr Mann Lee (beide 28) sind über das Rohmaterial ihres Hochzeits-Videografen schockiert. © Bildmontage Screenshot Instagram/Lois Ghost-Adderley, Lee Adderley

Wie so viele Brautpaare heutzutage hatten Lois Ghost-Adderly und ihr Mann Lee bei ihrer Hochzeit im Jahr 2021 nicht nur auf einen Fotografen gesetzt, sondern auch einen Filmemacher namens James David engagiert.

So schön Fotos vom großen Tag auch aussehen - ein bewegtes Bild bringt das Gefühl, was man bei jenem Fest hatte, deutlich mehr zurück.

Mit ein paar Abstrichen waren Lois und Lee auch ganz zufrieden gewesen mit dem Endergebnis: "Wir haben das Unternehmen in letzter Minute gebucht, aber dafür das Video sehr schnell erhalten", erklärt die 28-Jährige in einer Facebookgruppe für Hochzeiten in England.

Obwohl der Film nur wenig von ihrer Familie und eher die weniger wichtigen Begleitpersonen von ihren Freunden gezeigt hätte, wollte sich Lois nicht beschweren.

Im Oktober 2022 kontaktierte David sie erneut, um ihnen mitzuteilen, dass er ihr Video nun von seiner Website löschen würde, auf der er es mit ihnen online geteilt hatte.