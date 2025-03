Als diese Frau in die Notaufnahme kommt, reagieren die Mediziner geschockt

Madison setzte sich, begutachtete ihren Fuß, ertastete eine Art Loch an der Unterseite. Dann wagte sie einen Blick auf das Malheur und sah, wie ein Schlüssel tief im Fleisch steckte. "Sofort geriet ich in Panik, schwitzte, mir wurde schwindelig, und ich wäre fast ohnmächtig geworden", sagte sie.

Madison Martin war gerade auf dem Weg in ihr Badezimmer, da passierte es: Die 24-Jährige hörte ein Knirschen, verspürte einen Schmerz in ihrem rechten Fuß, dann wurde ihr mulmig.

Autsch! Der Schlüssel steckte mittig im Fuß. © Screenshot/TikTok/madisonnmartinn

Nachdem Cody am Unfallort eingetroffen war, schnappte er sich seine Freundin, trug sie zum Auto und chauffierte sie in die Notaufnahme. Die Mediziner waren fassungslos.

"Alle standen unter Schock. Alle Mitarbeiter der Notaufnahme kamen, um sich diesen verrückten Unfall anzusehen", sagte die 24-Jährige. Am Ende besannen sich die Ärzte dann auf ihren Job und holten den Schlüssel aus dem Fuß der Amerikanerin.

Cody filmte derweil die Szenen, Madison veröffentlichte sie Tage später bei TikTok. Bis heute sahen sich den Clip rund elf Millionen Menschen an. "Meine Freunde riefen mich an und sagten, dass ich viral gegangen bin. Ich konnte es einfach nicht glauben", sagte die junge Frau.

Ein Detail an diesem Fall ist aber noch unglaublicher! Bis heute weiß Madison nicht, wem der Schlüssel gehört. In der Nacht vor ihrem Unfall habe sie damit ihren Briefkasten öffnen wollen, der Schlüssel passte aber nicht ins Schloss. Am nächsten Tag steckte er in ihrem Fuß.