Als es ihrem Taxifahrer plötzlich schlecht geht, zögert diese Frau keine Sekunde

Delhi (Indien) - Vielleicht hatten viele von uns schon mal den Gedankengang, was man tun würde, wenn es dem Fahrer des Taxis, in dem man gerade unterwegs ist, plötzlich schlecht ginge. Eine Frau aus Indien wusste sofort, was zu tun ist und zögerte damit keine Sekunde. Ihre Reaktion brachte ihr online viel Wertschätzung ein.