Als Frau sieht, auf welche Art Auto abgeschleppt wird, filmt sie es sofort

Die Roboter werden derzeit in Liverpool eingesetzt. © TikTok/Screenshot/heidijaervi

Knapp 2500 Kilogramm soll der Eastract tragen können. Das entspricht in etwa dem Gewicht von zwei Ford Fiestas. Autofahrer in Liverpool können sich also auf was gefasst machen.

Das sagt auch Tim Alcock von LeaseCar.uk: "Millionen von Autofahrern erhalten in Großbritannien jeden Tag Strafzettel und Bußgelder für illegales und falsches Parken. Der landesweite Einsatz von Robotern zur Lösung des Parkproblems sollte dazu führen, dass sich zwielichtige Autofahrer zweimal überlegen, ob sie illegal auf Behindertenparkplätzen parken oder ihre Autos abstellen und zu lange dort bleiben."

Außerdem warnt er: "Die Roboter können enorme Gewichte tragen und auf engstem Raum manövrieren, sodass sie perfekt geeignet sind, um gegen lästige Fahrer vorzugehen."

Für diese wird zumindest in Liverpool die Luft nun dünner.