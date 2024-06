Als Mann im Flugzeug nach Kroatien aufwacht, fällt er aus allen Wolken

Als er nach seinem Erwachen aus der EasyJet-Maschine blickte und eine Landebahn sah, war diese leider nicht der Airport in der osteuropäischen Stadt, sondern noch immer London.

Das Aufwachen war für ihn allerdings alles andere als schön, denn der Reisende hatte gehofft, den Flug zu verschlafen, um dann an seinem Zielort munter zu werden. Doch durch die Probleme am Londoner Flughafen ging der Plan nicht ganz auf.

Während Fiona und die anderen Passagiere entnervt auf den Start in Richtung Split warteten, bekam einer von ihnen von der Verspätung gar nichts mit: Ein Mann neben Fiona war nämlich direkt nach dem Einstieg eingeschlummert.

Fiona Weizman war eigentlich auf dem Weg von London nach Kroatien . Allerdings sollte ihre Reise schon auf dem Flughafen in Großbritannien ins Stocken geraten. Laut ihrer Aussage gab es "technische Probleme" an der Maschine und sie hob deshalb erst einmal nicht ab.

"Wenn der schlafende Passagier neben uns denkt, wir seien in Split gelandet", schreibt die Britin in ihrem TikTok-Clip. "Aber in Wirklichkeit sitzt man schon seit zwei Stunden mit technischen Problemen im Flugzeug fest und hat London noch nicht verlassen."

Fiona konnte sich über diese Misere kaum halten vor Lachen und filmte den Moment natürlich für TikTok. Ihr verschlafener Sitznachbar, der ebenfalls im Video zu sehen ist, kann über die Situation nur müde schmunzeln. "Wir fanden das lustiger als er. Tut mir leid, Kumpel, wir sind noch nicht los!", so Fiona amüsiert. Zumindest war der Mann dann ausgeschlafen, um den anschließenden Flug in allen Einzelheiten zu genießen.

Im Netz wurde er zu einem kleinen Star: Mehr als 3,7 Millionen Menschen sahen sich den Clip bereits an.