Als Mutter sieht, was Zwillinge in der Küche anstellen, zückt sie sofort ihr Handy

Zwillingsgeschwister aus Texas sorgen im Internet für Lacher, weil sie in niedlicher Teamarbeit an versteckte Süßigkeiten gelangen konnten.

Von Anne-Sophie Mielke

Texas (USA) - Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Kinder plötzlich auf die klügsten Ideen kommen, wenn es darum geht, etwas zu bekommen, das unerreichbar scheint. Auch die Zwillinge einer Frau aus dem US-Bundesstaat Texas ließen sich etwas Ausgefuchstes einfallen, um an ihr Objekt der Begierde zu gelangen. Glücklicherweise hielt ihre Mutter die Aktion auf Video fest.

Die Zwillinge Nora und Brennan (3) erklommen die Küchentheke, um an die Süßigkeiten zu gelangen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/themaegen Maegen Williams war gerade beim Wäschemachen, als ihre beiden Kinder, die Zwillinge Nora und Brennan, sie um Süßigkeiten anbettelten. Da die alleinerziehende Mutter aber alle Hände voll zu tun hatte, bat sie ihre Sprösslinge, sich einen Moment zu gedulden. Doch die Dreijährigen hatten an jenem Tag überhaupt keine Geduld und beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Allerdings gab es ein Problem: Mama Maegen lagerte die süßen Versuchungen wohl wissend auf der hohen Küchentheke, um sie außer Reichweite der Kinder zu wissen. Kurioses Fast tödlicher Stromschlag durch Ladekabel: Achtjähriger rettet sich durch einen schnellen Entschluss Für Nora und Brennan war dies aber kein Hindernis, um ihren Appetit auf etwas Süßes zu stillen.

Zwillinge kommen dank süßer Teamarbeit ans Ziel