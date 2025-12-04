Als Mutter sieht, was Zwillinge in der Küche anstellen, zückt sie sofort ihr Handy
Texas (USA) - Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Kinder plötzlich auf die klügsten Ideen kommen, wenn es darum geht, etwas zu bekommen, das unerreichbar scheint. Auch die Zwillinge einer Frau aus dem US-Bundesstaat Texas ließen sich etwas Ausgefuchstes einfallen, um an ihr Objekt der Begierde zu gelangen. Glücklicherweise hielt ihre Mutter die Aktion auf Video fest.
Maegen Williams war gerade beim Wäschemachen, als ihre beiden Kinder, die Zwillinge Nora und Brennan, sie um Süßigkeiten anbettelten. Da die alleinerziehende Mutter aber alle Hände voll zu tun hatte, bat sie ihre Sprösslinge, sich einen Moment zu gedulden.
Doch die Dreijährigen hatten an jenem Tag überhaupt keine Geduld und beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Allerdings gab es ein Problem: Mama Maegen lagerte die süßen Versuchungen wohl wissend auf der hohen Küchentheke, um sie außer Reichweite der Kinder zu wissen.
Für Nora und Brennan war dies aber kein Hindernis, um ihren Appetit auf etwas Süßes zu stillen.
Zwillinge kommen dank süßer Teamarbeit ans Ziel
"Ich war gerade dabei, die Handtücher fertig zusammenzulegen, als ich hochschaute und sie übereinander kletterten", erinnert sich Maegen gegenüber Newsweek.
Demnach hatte Nora die Führung übernommen und ihrem Bruder eigentlich dafür degradiert, sich auf den Boden zu setzen, um ihr als Hocker zu dienen. "Aber ich glaube, er hat es nicht verstanden."
Kurzerhand übernahm die Dreijährige die Position und Brennan konnte an ihr, wie auf einer Leiter, nach oben steigen. In einem Instagram-Clip sieht man, wie der Junge, auf ihrem Kopf balancierend, schließlich an die versteckten Leckereien gelangen konnte. Der Preis für ihre niedliche Teamarbeit: eine Packung M&Ms!
"Sie waren sehr stolz auf sich und brachten mir die Tüte", so Maegen. "Ich habe ihnen jeweils einen erlaubt und danach spielten sie weiter."
Laut der Texanerin sind die Zwillinge unzertrennlich. Brennan musste zwar aufgrund von Flüssigkeiten in der Lunge nach ihrer Geburt fast zwei Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen, doch seit die beiden Geschwister wiedervereint worden, haben sie eine tiefe Bindung entwickelt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/themaegen