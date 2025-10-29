Als während der Trauung dieser Promi auftaucht, kann das Brautpaar nur schreien
Waikato (Neuseeland) - Die meisten Brautpaare haben einen großen Wunsch: An ihrem großen Tag soll möglichst alles glattlaufen. Die Trauung eines Pärchens aus Neuseeland sollte sich ganz anders entwickeln, als zuvor gewünscht - doch manchmal machen genau diese ungeplanten Zwischenfälle die Hochzeit perfekt!
Die Hochzeit von Sharik und Jessica Burgess-Stride war von vornherein etwas sehr Besonderes: Die "Der Herr der Ringe"-Fans aus Rotorua heirateten in Hobbiton - dort, wo einst die Trilogie verfilmt worden ist.
Was dann aber während des Jaworts in Waikato geschah, hätten sich die beiden nicht in ihren kühnsten Hochzeitsträumen ausdenken können: Plötzlich stolperte niemand anderes als Schauspieler Elijah Wood in ihre Zeremonie.
Der 44-Jährige wurde einst durch seine Rolle als "Frodo Beutlin" in "Der Herr der Ringe" berühmt.
In einem Video der Instagramseite von "Hobbitontours" sieht man den unwirklichen Moment, als Brautpaar und Gäste laut aufschreien, als sie den Hollywood-Star erkennen. "Ich schaute auf und musste zweimal hinsehen", erinnert sich Bräutigam Sharik gegenüber 1News.
Schauspieler Elijah Wood stolpert zufällig in "Mittelerde"-Hochzeit in Neuseeland
Wood ließ es sich nach anfänglichem Zögern dann nicht nehmen, dem Paar die Hände zu schütteln und zu gratulieren. Zusammen posierten die drei dann auch noch für ein Foto. Der Schauspieler hatte das Filmset während seines Aufenthalts in Neuseeland anlässlich der Armageddon Expo besucht.
Dass er ausgerechnet während der Trauung der beiden Hobbit-Fans aufgetaucht war, muss Schicksal gewesen sein!
Die komplette Zeremonie war eine Hommage an Mittelerde: Nicht nur Braut und Bräutigam hatten sich dem Thema entsprechend gekleidet, auch der Großteil der Gäste hatte sich in Schale geschmissen.
Laut 1News war auch das Ehegelübde des Paares voll mit Hobbit-Andeutungen und auch die Ringe wurden natürlich von Gollum höchstpersönlich überbracht. Zum Glück handelte es sich dabei lediglich um Shariks verkleidete Schwester.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/hobbitontours