Altersheim mal anders: Einrichtung für erschöpfte junge Erwachsene eröffnet
Malaysia - Ein Unternehmer hat in Malaysia das erste Altersheim des Landes für junge Erwachsene eröffnet - und sorgt damit für Begeisterung.
Wie der 26-jährige Betreiber gegenüber Zestie Malaysia berichtete, bietet die besondere Einrichtung jungen Menschen eine Auszeit vom stressigen Arbeitsalltag - fernab von hohen Lebenshaltungskosten, Leistungsdruck und ständiger Überforderung.
Für 2000 Malaysische Ringgit (rund 431 Euro) können vor allem Menschen der Generation Z und Millennials vier Wochen im Namshan Wellness verbringen und den Alltagsstress hinter sich lassen.
Denn insbesondere junge Erwachsene fühlen sich häufig überarbeitet, unterbezahlt und mental erschöpft.
Laut der Daily Mail zeigt eine Umfrage von Mental Health UK aus dem Jahr 2024, dass Arbeitnehmer unter 25 Jahren aufgrund stressbedingter psychischer Belastungen häufiger eine Auszeit benötigen als jede andere Altersgruppe. Zudem gaben 29 Prozent der 25- bis 34-Jährigen an, bereits wegen eines Burnouts eine Pause vom Berufsleben eingelegt zu haben.
Das Idyllisch in der Natur gelegene Anwesen soll dabei gezielt helfen, Stress abzubauen und neue Kraft zu schöpfen.
Im Resort sind aktuell alle Zimmer belegt
Der 26-jährige Inhaber, dessen Familie ein traditionelles Pflegeheim betreibt, erklärte: "Viele junge Erwachsene sind heutzutage von Arbeit und Studium ausgebrannt. Deshalb wollte ich einen Ort schaffen, an dem sie neue Energie tanken und ihren Lebenssinn finden können. [...] Von den Babyboomern gibt es zwar viel Gegenwind - aber die jungen Leute sind total begeistert, hierherzukommen."
Ähnlich wie in einem klassischen Seniorenheim bietet die Unterkunft drei Mahlzeiten täglich sowie die Freiheit, ohne feste Arbeitszeiten und fernab vom gewohnten Alltag zu leben.
Die Gäste können ausschlafen, im Garten arbeiten, in der Natur spazieren, Fische füttern, Gemüse anpflanzen, selbst gekochtes Essen genießen oder einfach entspannen und nichts tun.
Das Konzept scheint aufzugehen, das Resort ist derzeit ausgebucht.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/milkos, Instagram/Screenshoot/namshan.wellness