Altersheim mal anders: Einrichtung für erschöpfte junge Erwachsene eröffnet

Malaysia - Ein Unternehmer hat in Malaysia das erste Altersheim des Landes für junge Erwachsene eröffnet - und sorgt damit für Begeisterung.

Gerade jüngere Menschen leiden unter dem hohen Leistungsdruck. (Symbolfoto) © 123rf/Milkos

Wie der 26-jährige Betreiber gegenüber Zestie Malaysia berichtete, bietet die besondere Einrichtung jungen Menschen eine Auszeit vom stressigen Arbeitsalltag - fernab von hohen Lebenshaltungskosten, Leistungsdruck und ständiger Überforderung.

Für 2000 Malaysische Ringgit (rund 431 Euro) können vor allem Menschen der Generation Z und Millennials vier Wochen im Namshan Wellness verbringen und den Alltagsstress hinter sich lassen.

Denn insbesondere junge Erwachsene fühlen sich häufig überarbeitet, unterbezahlt und mental erschöpft.

Laut der Daily Mail zeigt eine Umfrage von Mental Health UK aus dem Jahr 2024, dass Arbeitnehmer unter 25 Jahren aufgrund stressbedingter psychischer Belastungen häufiger eine Auszeit benötigen als jede andere Altersgruppe. Zudem gaben 29 Prozent der 25- bis 34-Jährigen an, bereits wegen eines Burnouts eine Pause vom Berufsleben eingelegt zu haben.

Das Idyllisch in der Natur gelegene Anwesen soll dabei gezielt helfen, Stress abzubauen und neue Kraft zu schöpfen.