Typ war sechs Jahre nicht beim Friseur: Im Salon wartet heftige Veränderung auf ihn
Glasgow (USA) - Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man diesem Friseur Zauberei unterstellen. Denn Barber Grant aus dem US-Bundesstaat Kentucky macht aus seinen Kunden dank seiner ausgeklügelten Haarschneide-Kunst ganz neue Menschen.
Grants Kunde in diesem Instagram-Video hat sich ungefähr sechs Jahre lang nicht mehr zu einem Friseur getraut. "Ich habe keinem mehr vertraut", erklärt der 21-Jährige. Der Grund? Er hätte einfach zu oft zu schlechte Haarschnitte verpasst bekommen.
Nachdem er aber im Netz gesehen hatte, wozu Grant fähig ist, stand schnell fest, dass er ihn an seine wirklich lange Mähne heranlassen würde.
Der junge Mann aus Hopkinsville hat nicht nur die Haare auf dem Kopf vernachlässigt, auch sein Bart, der für sein Alter wirklich schon beachtlich ist, bekam in den letzten Jahren nicht wirklich viel Liebe ab. Er selbst bezeichnet seine Kinn-Frisur als "furchtbar".
Das soll sich nun schleunigst ändern.
Er wünscht sich einen sogenannten "Deep Fade", der mit einem weichen Übergang zum Deckhaar besticht. Bei seinem Bart wünscht er sich, dass Barber Grant ordentlich aufräumt und ihn richtig "clean", also gepflegt, aussehen lässt.
Langhaar-Typ bekommt frischen Look verpasst
Nicht nur der 21-Jährige selbst ist gespannt, was Grant aus den haarigen Problemen macht, auch die Freundin des Kunden sei "ängstlich" und "aufgeregt" zugleich.
Grant bezweifelt allerdings, dass sie ihren Partner nach seinem Besuch im Salon in Glasgow überhaupt noch wiedererkennen wird. "Alter, die werden dir nicht mal glauben, dass du noch derselbe Mensch bist", meint der Experte. "Hoffentlich", antwortet der US-Amerikaner mit dem (noch) wallenden Haupthaar.
Und Grant hat nicht zu viel versprochen. Im Video sieht man das unglaubliche Vorher-Nachher-Ergebnis, bei dem der 21-Jährige tatsächlich völlig verändert glänzt.
Der Friseur befreite ihn von Dutzenden Zentimetern Haar und ließ nur noch einen sauberen Schnitt zurück. Vom Rauschebart blieb ebenfalls wenig übrig. Die Kinnbehaarung erstrahlt nun passend zur Frisur knackig kurz und mit sauberem Rand.
Grants Follower loben diese unerwartete Transformation in höchsten Tönen: "Er hat sich vom Wikinger, den sie nicht aufs Schiff lassen wollten, zu dem entwickelt, der allen die Schildmaid klaut", beschreibt es ein Zuschauer kunstvoll. Ein anderer kommentiert mit den Worten: "Alter, du bist ein Zauberer, das kann doch nicht wahr sein!!! Großartige Leistung 👏👏👏"
Der Clip heimste bisher schon 3,5 Millionen Aufrufe ein.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g