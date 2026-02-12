Typ war sechs Jahre nicht beim Friseur: Im Salon wartet heftige Veränderung auf ihn

Glasgow (USA) - Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man diesem Friseur Zauberei unterstellen. Denn Barber Grant aus dem US-Bundesstaat Kentucky macht aus seinen Kunden dank seiner ausgeklügelten Haarschneide-Kunst ganz neue Menschen.

Der 21-jährige Kunde von Barber Grant traut seine Haare nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder einem Friseur an. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Grants Kunde in diesem Instagram-Video hat sich ungefähr sechs Jahre lang nicht mehr zu einem Friseur getraut. "Ich habe keinem mehr vertraut", erklärt der 21-Jährige. Der Grund? Er hätte einfach zu oft zu schlechte Haarschnitte verpasst bekommen.

Nachdem er aber im Netz gesehen hatte, wozu Grant fähig ist, stand schnell fest, dass er ihn an seine wirklich lange Mähne heranlassen würde.

Der junge Mann aus Hopkinsville hat nicht nur die Haare auf dem Kopf vernachlässigt, auch sein Bart, der für sein Alter wirklich schon beachtlich ist, bekam in den letzten Jahren nicht wirklich viel Liebe ab. Er selbst bezeichnet seine Kinn-Frisur als "furchtbar".

Das soll sich nun schleunigst ändern.

Er wünscht sich einen sogenannten "Deep Fade", der mit einem weichen Übergang zum Deckhaar besticht. Bei seinem Bart wünscht er sich, dass Barber Grant ordentlich aufräumt und ihn richtig "clean", also gepflegt, aussehen lässt.