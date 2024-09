Audi in autofreier Zone geparkt: Anwohner üben üble Rache!

New York City - Die Anwohner der Hausman Street im New Yorker Stadtteil Brooklyn feierten am vergangenen Wochenende ein Straßenfest. Spaß stand im Vordergrund, aber es galten auch strenge Regeln!

An jenem Samstag vergangene Woche durfte in der Hausman Street nicht geparkt werden. Wer es doch tat, bekam den Zorn der Anwohner zu spüren. © Screenshot/reddit/jinklos

Vor allem Autofahrer mussten auf der Hut sein. Denn wer sich den ungeschriebenen Gesetzen nicht beugen wollte, den erwarteten harte Strafen.

Ein Audi-Fahrer bekam das am eigenen Leib zu spüren. Wie die New York Post berichtet, stellte er seinen Wagen am Tag des Straßenfestes in der Hausman Street ab und dürfte es anschließend bitter bereut haben.

Denn die Anwohner machten auf ihre Art und Weise deutlich, dass Autos an diesem Tag nicht geduldet werden. Sie wickelten den Kombi nicht nur komplett in Frischhaltefolie ein, sondern "garnierten" ihn zusätzlich auch noch mit roten Plastikbechern, Essensresten, Ketchup und Senf.

Die Reaktion des Fahrzeughalters auf die Sauerei ist nicht überliefert. Die Vermutung liegt nahe, dass er nicht sonderlich erfreut gewesen sein dürfte.