Frau bittet Ehemann, beim Ausladen zu helfen: Als er ins Auto blickt, ist er sprachlos
Marcellus (New York) - Was passiert da im Gesicht dieses Mannes? Erst fällt Ryan Hunt (27) die Kinnlade herunter, als er ins Auto seiner Frau Jayme Hunt (27) blickt. Dann wirkt sein Gesicht wie versteinert. Es scheint in ihm zu arbeiten. Der US-Amerikaner aus Marcellus, New York, setzt nach einem Moment der Sprachlosigkeit ein diabolisches Grinsen auf. Dieses wandelt sich aber schon kurz darauf zu einem warmen Lächeln. Grund für all das: ein Golden-Retriever-Welpe.
Mit diesem süßen Vierbeiner hatte Hunt augenscheinlich nicht gerechnet. Seine Frau hatte ihm auch eine ganz andere Geschichte aufgetischt, warum sie sich gleich um mehrere Stunden verspäten würde.
In einem Interview mit Newsweek sagte die 27-Jährige diese Woche, dass sie und ihr Mann den Welpen vor einigen Tagen auf Facebook gesehen hätten.
Da sie aber bereits einen Golden Retriever haben, beschlossen sie, es bei einem Hund zu belassen, wenngleich sie beide "total vernarrt" in den Welpen gewesen seien.
Nach einigen Tagen habe ihr Mann den kleinen Vierbeiner noch einmal angesprochen, doch sie habe eine zweite Fellnase abgelehnt, so Jayme Hunt.
"Am nächsten Tag ging ich zur Arbeit, sagte ihm, ich hätte Überstunden und würde danach noch schnell ein Halloween-Kostüm kaufen", erzählte sie dem US-Magazin. In Wahrheit machte sie aber etwas ganz anderes.
Video mit der kuriosen Situation geht auf TikTok viral
"Stattdessen fuhr ich nach Utica, holte den Kleinen ab und überraschte ihn damit, als ich nach Hause kam", berichtete die Hunde-Freundin.
Dass ihr diese Überraschung mehr als gelungen ist, wissen inzwischen auch Millionen TikTok-User. Denn Jayme Hunt hat den kuriosen Moment ganz bewusst heimlich gefilmt.
Seit dem 24. Oktober sind 4,3 Millionen Klicks zusammengekommen, dazu mehr als 800.000 Likes.
Inzwischen hat sich auch der erste Golden Retriever der Familie mit dem Neuankömmling angefreundet. Für die Hunts ist der zweite Vierbeiner im Nachhinein die perfekte Entscheidung!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/jayme_hunt