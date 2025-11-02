Besitzer in Angst und Panik: Ausgebüxter Papagei löst Feuerwehreinsatz aus

Bocholt - Im Münsterland hat am Sonntag ein ausgebüxter Papagei seine Besitzer in Angst und Schrecken versetzt.

Ende gut, alles gut: Der entflohene Papagei konnte am Ende eingefangen und zurück nach Hause gebracht werden. © Bildmontage: Feuerwehr Bocholt

Aufmerksame Passanten hatten das einsame Tier in Bocholt munter auf einem Dach sitzen sehen und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Erst zahlreiche Einsatzkräfte und eine ausgefahrene Drehleiter konnten der Lage Herr werden und den Papagei wieder einfangen.

Zuvor hatten seine verängstigten Besitzer einen Hilferuf auf Social Media losgelassen und das Haustier als vermisst gemeldet.