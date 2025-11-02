Besitzer in Angst und Panik: Ausgebüxter Papagei löst Feuerwehreinsatz aus
Bocholt - Im Münsterland hat am Sonntag ein ausgebüxter Papagei seine Besitzer in Angst und Schrecken versetzt.
Aufmerksame Passanten hatten das einsame Tier in Bocholt munter auf einem Dach sitzen sehen und sofort die Feuerwehr alarmiert.
Erst zahlreiche Einsatzkräfte und eine ausgefahrene Drehleiter konnten der Lage Herr werden und den Papagei wieder einfangen.
Zuvor hatten seine verängstigten Besitzer einen Hilferuf auf Social Media losgelassen und das Haustier als vermisst gemeldet.
Auf der Dienststelle konnten die Besitzer ihren bunten Mitbewohner schließlich wieder entgegen- und mit nach Hause nehmen.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Bocholt