Autofahrerin denkt, ihr Reifen sei platt: Als sie unters Fahrzeug schaut, muss sie laut lachen

Yamba (Australien) - Fehlstart für ihren Roadtrip: Content-Erstellerin und Podcasterin Rose Valente wollte vergangene Woche im australischen South Wales ihr Auto auftanken. Doch kaum war sie an die Zapfsäule gefahren, gab sie auch schon wieder Gas, um schnell zu verschwinden. Die Preise hatten es ihrer Meinung nach nämlich in sich. Als Valente vom Hof fuhr, hörte sie plötzlich laute, unangenehme Geräusche, die von ihrem Fahrzeug zu kommen schienen. Sofort machte sich Panik breit: Die Australierin dachte, sie hätte einen Platten.

Podcasterin Rose Valente hatte mit dem falschen Problem gerechnet. © TikTok/Screenshot/rosaavee

Unsicher hielt sie an, um den Schaden zu begutachten. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, mit meinen Reifen stimmt etwas nicht. Das ist es, ich muss einen Abschleppwagen rufen, ich werde mit einem platten Reifen in Yamba stecken bleiben'", schrieb sie in den Untertiteln des Videos, das sie von dem Vorfall gedreht hatte.

Sie sei einem Nervenzusammenbruch nahe gewesen, erklärte die Autofahrerin, bevor sie mit der Wahrheit herausrückte.

In dem kuriosen Clip ist zu sehen, wie die Kamera unter den Wagen gesenkt wird. Neben einem der Reifen liegt darunter ein Gegenstand, der auf den ersten Blick einer Gießkanne ähnelt.

Es sei eine dieser Kannen gewesen, die zum Waschen von Autoscheiben verwendet werden, so Valente. Doch wie genau war diese unters Auto gekommen?