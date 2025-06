Frau schaut ins Tagebuch ihres Mannes: Was sie dort findet, trifft sie unerwartet

Florida (USA) - Tagebücher sind in aller Regel eine rein private Angelegenheit. Doch Kathryn Benitez (27) aus Florida sieht die Dinge etwas anders. Nachdem sie kürzlich erstmals einen Blick in das Tagebuch ihres Mannes Alan geworfen hatte, war ihr klar: Das muss die Welt erfahren!

Alles in Kürze

Was hat Kathryn Benitez (27) wohl für ein Problem mit dem Tagebuch ihres Mannes? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/vibrantvessels

Vor wenigen Tagen meldete sich die junge Frau auf ihrer TikTok-Seite, um den Usern zu zeigen, was sie in den privaten Notizen ihres Mannes gefunden hatte.

In dem kuriosen Video hält sie das gute Stück in die Kamera. "Ist das Ameisen-Schriftgröße?", will die 27-Jährige direkt von den anderen wissen.

Was genau Benitez damit meint, wird beim Blick ins Buch schnell deutlich: Die Handschrift ihres Mannes ist geradezu winzig. Entsprechend viel Text findet sich auf den einzelnen Seiten.

Beim TikTok-Publikum kommt diese lustige Auflösung sehr gut an. 1,3 Millionen Klicks sind in den ersten sechs Tagen seit der Veröffentlichung zusammengekommen, dazu immerhin mehr als 150.000 Likes.

Aber wie kann es sein, dass die US-Amerikanerin von der winzigen Schrift ihres Mannes Alan nichts weiß, obwohl sie ihn schon seit Jahren kennt?