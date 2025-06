Frau will Verlobung ihrer Cousine filmen: Was dann passiert, bringt Millionen zum Lachen

Manchester (England) - Dieses Spiel lief gut - zu gut! Tonia Olikiabo aus Manchester war sofort Feuer und Flamme, als sie zusammen mit ihrer Cousine nach Hause kam und dort alles romantisch arrangiert vorfand. Der Engländerin war direkt klar, dass ihre Cousine nun einen Heiratsantrag bekommen würde. Also zückte sie ihr Handy, um alles zu filmen. Doch was dann passierte, bringt seit einigen Wochen Millionen TikTok-User zum Lachen.

Doch warum stand die heutige Verlobte in diesem Moment so dermaßen auf dem Schlauch?

Denn ihr Freund, der sich eigentlich in den USA befinden sollte, steht plötzlich vor ihr. Der Antrag gilt also Olikiabo! Als die Britin das begreift, flippt sie komplett aus.

Tonia Olikiabo und ihr Freund Tobi waren nach diesem kuriosen Schauspiel verlobt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/toniaoliks

Tonia Olikiabo und ihr Partner Tobi führen seit rund fünf Jahren eine Fernbeziehung - sehr fern! Denn während sie in Manchester lebt, ist er in Denver, Colorado, zu Hause.

Um seine Freundin auf eine falsche Fährte zu locken, hatte Tobi ihr erzählt, er würde in den USA eine Bekannte in Texas besuchen. Entsprechend unerwartet stand er plötzlich in ihrer Wohnung.

Das Spiel, in das auch Olikiabos Cousine eingeweiht war, funktionierte etwas zu gut. "Ich bin mir nicht sicher, was in meinem Kopf vorging, dass ich dachte, die Person hinter mir würde überrascht werden", erklärte Olikiabo jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Doch am Ende dürfte vor allem das Ergebnis zählen. Nach einer kurzen Verwirrung war das Traumpaar verlobt. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen wirklich denkwürdigen Hochzeitsantrag.