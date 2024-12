Mutter checkt Babyfon und ist überrascht, was sie da von ihrer Tochter hört

Chicago (Illinois, USA) - Es ist immer wieder überraschend, welche Bilder und Töne Eltern vom Babyfon ihres Kindes zu sehen bzw. zu hören bekommen. So war Meagan Cope völlig überwältigt, als sie plötzlich seltsame Geräusche von ihrer Tochter hörte.

Meagan Cope war überrascht und gerührt, als sie ihre Tochter singen hört. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/meagan.cope (2)

In einem Video auf TikTok teilte die Mutter Aufnahmen der Baby-Überwachungskamera, auf denen zu sehen ist, wie das kleine Mädchen brav in seinem Bettchen liegt.

Doch an Schlaf war zu diesem Zeitpunkt wohl nicht zu denken. Stattdessen sang Meagans Tochter laut und deutlich den Hit "Hot To Go" der Künstlerin Chappell Roan (26).

Besonders beeindruckend: Die Kleine hatte den Song nur zweimal in ihrem noch sehr jungen Leben gehört, darunter einmal, als sie noch im Mutterleib war.

"Als sie es also zum ersten Mal in ihrem Kinderbettchen sang, konnte ich es nicht glauben", erzählte Mutter Meagan gegenüber "Newsweek".

Tatsächlich ist das Verhalten des Mädchens wissenschaftlich erklärbar. Eine 2013 in der Zeitschrift "PloS One" veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass sich Babys und Kleinkinder an Melodien erinnern können, die ihnen im Mutterleib vorgespielt wurden.

Diese wiesen eine stärke Gehirnaktivität auf die abgespielten Lieder auf als jene, denen die Songs nicht im Mutterleib vorgespielt wurden.