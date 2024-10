Benz-Fahrer parkt Werkstatt zu: Mit der Reaktion des Inhabers hat er nicht gerechnet!

England - Andy Arnott ist Autoschrauber aus Leidenschaft. In seiner Werkstatt nördlich von London motzt der Brite alte Karren wieder auf. Kommt ihm dabei jemand in die Quere, versteht er keinen Spaß!

Eine Überwachungskamera zeichnete den Moment auf, als der Mercedes vor Arnotts Werkstatt abgestellt wurde. © Screenshot/TikTok/bignose119

Oder vielleicht doch? Probleme geht Arnott jedenfalls auf seine eigene Weise an. Sein jüngster Lösungsansatz brachte dem Engländer rund 2,8 Millionen Views bei TikTok ein.

Dort lud Arnott ein Video hoch, auf dem ein weißer Mercedes zu sehen ist, der wohl zum wiederholten Male direkt vor der Werkstatt des Briten abgestellt wurde und den Eingang blockierte.

Wie Newsweek berichtete, habe Arnott bereits mehrfach mit dem Eigentümer gesprochen und ihn gewarnt, es sich nicht noch einmal zu wagen, dort zu parken! Doch am vergangenen Freitag passierte es wieder.

Was also tun? Ganz einfach! Der Schrauber setzte sich kurzerhand in seinen Gabelstapler, nahm den Falschparker "auf die Hörner" und stellte den Benz an anderer Stelle ab. Allerdings nicht irgendwo.