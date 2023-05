Verwechslung am Vatertag: Autofahrerin hält pausierende Männer für Klimakleber und wählt den Notruf

Der "Bollerwagen" ist das Symbol des Vatertags. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Was hat der "Bollerwagen" mit den Klimaklebern gemein? Was wie eine skurrile Frage klingt, hat am gestrigen Donnerstag in Südhessen für ordentlich Verwirrung – und sogar einen Polizeieinsatz – gesorgt.

Wie der "Merkur" berichtet, fühlte sich eine Frau in der südhessischen Gemeinde Alsbach-Hähnlein von einer Männergruppe gestört, die sich auf einer Landstraße 3112 in der Nähe der A 5 gemütlich niederließ.

Offenbar von der Medienberichterstattung über die Klimaaktivisten auf eine falsche Fährte gelockt, wählte die Dame im Glauben an eine Verkehrsbehinderung den Notruf. Doch als die Polizei am "Tatort" eintraf, war von den vermeintlichen Klimaklebern keine Spur mehr.

Für die Ordnungshüter war der Fall damit erledigt. Die Männer hatten wohl aus Gründen der Bequemlichkeit eine kurze Pause auf der Straße eingelegt.