Beste Freundinnen werden zeitgleich schwanger - was dann passiert, ist einfach nur verrückt

Dothan (Alabama/USA) - Geht es eigentlich noch verrückter? Als die besten Freundinnen Madison Knight (28) und Jamesen Hicks (26) herausfanden, dass sie gleichzeitig schwanger waren, war die Freude riesig - doch dann passierte etwas Außergewöhnliches.

Insgesamt erwarteten die besten Freundinnen fünf Kinder! © TikTok/Screenshot/madisongraceknight

Dass sie zur selben Zeit im Jahr 2024 schwanger wurden, fühlte sich "wie ein Traum an", schwärmte Knight gegenüber Newsweek.



Was die beiden damals noch nicht wussten: Das Leben hatte noch eine andere Überraschung für sie in petto.



Während ihres ersten Ultraschall-Termins fand Knight nämlich heraus, dass sie Zwillinge erwartete. Die junge Frau freute sich riesig und machte sich sofort auf den Weg zu ihrer besten Freundin, um ihr von den Neuigkeiten zu erzählen.

Wenige Monate später passierte dann etwas Unerwartetes: Hicks wurde während eines Arzttermins mitgeteilt, dass auch sie nicht nur ein Baby unter ihrem Herzen trug - sondern insgesamt drei!

"Ich war einfach nur sprachlos", erklärte sie dem Nachrichtenportal schockiert. Auch Hicks machte sich schnellstmöglich auf den Weg, ihrer besten Freundin davon zu erzählen - und dann flossen unzählige Freudentränen.