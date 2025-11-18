Beste Freundinnen werden zeitgleich schwanger - was dann passiert, ist einfach nur verrückt
Dothan (Alabama/USA) - Geht es eigentlich noch verrückter? Als die besten Freundinnen Madison Knight (28) und Jamesen Hicks (26) herausfanden, dass sie gleichzeitig schwanger waren, war die Freude riesig - doch dann passierte etwas Außergewöhnliches.
Dass sie zur selben Zeit im Jahr 2024 schwanger wurden, fühlte sich "wie ein Traum an", schwärmte Knight gegenüber Newsweek.
Was die beiden damals noch nicht wussten: Das Leben hatte noch eine andere Überraschung für sie in petto.
Während ihres ersten Ultraschall-Termins fand Knight nämlich heraus, dass sie Zwillinge erwartete. Die junge Frau freute sich riesig und machte sich sofort auf den Weg zu ihrer besten Freundin, um ihr von den Neuigkeiten zu erzählen.
Wenige Monate später passierte dann etwas Unerwartetes: Hicks wurde während eines Arzttermins mitgeteilt, dass auch sie nicht nur ein Baby unter ihrem Herzen trug - sondern insgesamt drei!
"Ich war einfach nur sprachlos", erklärte sie dem Nachrichtenportal schockiert. Auch Hicks machte sich schnellstmöglich auf den Weg, ihrer besten Freundin davon zu erzählen - und dann flossen unzählige Freudentränen.
Alle fünf Kinder kommen zu früh zur Welt
Wenige Monate später war es dann auch so weit: Die Kinder kamen allesamt zur Welt. Leider mussten alle fünf Babys die ersten Wochen ihres Lebens auf der Intensivstation verbringen, weil sie als Frühchen geboren wurden.
Eine schwere Zeit für die Mütter, die sich die gesamte Zeit über unterstützt haben.
"Wir haben nie aufgehört, füreinander da zu sein. Ich wusste, dass ich sie jederzeit anrufen konnte, und sie würde dasselbe tun. Diese Verbundenheit und dieses Verständnis haben uns beiden geholfen, einige der schwierigsten Tage zu überstehen", so Knight weiter.
Heute sind alle fünf Kinder wohlauf und halten ihre Eltern tagtäglich auf Trab - und anders wollen es die beiden Frauen auch nicht haben. Schließlich sei all das ein "wundervolles Chaos", schwärmte Knight abschließend.
