Betrunkene lösen mit waghalsiger Tanzeinlage Großeinsatz aus: Aktion könnte teuer werden

Kulmbach - Auf dem Dach eines Busbahnhofs in Bayern haben zwei sturzbetrunkene Männer in etwa 20 Metern Höhe eine gefährliche Tanzeinlage dargeboten und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Warum die Aufführung noch ein teures Nachspiel für die beiden Darsteller haben könnte.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifen an. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Passanten beobachteten die beiden am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Dach des Zentralen Omnibusbahnhofs in Kulmbach nah an der Dachkante sitzen und tanzen, wie die Polizei mitteilte.

Die gerufenen Einsatzkräfte konnten die Männer im Alter von 29 und 36 Jahren überzeugen, wieder vom Dach herunterzukommen.

Sie gelangten über eine Tür auf dem Dach und durch das Treppenhaus wieder nach unten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wie die beiden aber auf das Dach nach oben gekommen waren, konnte er zunächst nicht erklären.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen aus Kulmbach rund drei Promille, bei dem 36-Jährigen aus Marktzeuln etwa ein Promille.