Von der Mumie zum Sauerteig: Forscher backen Brot mit Ötzi-Hefe

Bozen (Italien) - Mehr als 5000 Jahre lang lag Ötzi im Eis verborgen, doch der berühmte Gletschermann gibt bis heute Geheimnisse preis. Forscher entdeckten nun aktive Hefepilze in seinem Körper und haben daraus sogar ein "sehr, sehr gutes Sauerteigbrot" gebacken.

Der Mann aus dem Eis gibt der Wissenschaft bis heute Rätsel auf. Forscher entdeckten nun aktive Hefen und seltene Mikroorganismen in seinem Körper. © ANDREA SOLERO / AFP

Ötzi war vor rund 5300 Jahren in den Alpen an der heutigen Grenze zwischen Österreich und Italien unterwegs, als er von einem Pfeil getroffen und getötet wurde.

Sein Körper blieb im Eis konserviert, bis ihn zwei deutsche Wanderer 1991 zufällig in Südtirol entdeckten. Seitdem wird die Mumie bei konstant minus sechs Grad Celsius aufbewahrt und intensiv erforscht.

Für eine neue Studie untersuchten Wissenschaftler Proben aus Ötzis Darm, von seiner Haut und aus dem Schmelzwasser, das bei einer kontrollierten Auftauung entstanden war. Dabei stießen sie auf vier verschiedene Hefepilzarten, die selbst unter extrem kalten Bedingungen überleben können.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Hefen kurz nach Ötzis Tod in seinen Körper gelangten und ihn über Jahrtausende begleitet haben. Genetische Analysen zeigten ähnliche Alterungsspuren wie bei den ursprünglichen Mikroorganismen in seinem Darm.

Aus Neugier reproduzierten die Wissenschaftler die Hefe anschließend im Labor. "Wenn man jemandem erzählt, dass man Hefe gefunden hat, fragt jeder sofort: Kann man damit Brot backen?", sagte Studienleiter Mohamed Sarhan der Nachrichtenagentur AFP.