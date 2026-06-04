04.06.2026 18:05 Frau ist gerührt von Antrag: Als sie den Ring sieht, ist die Verwirrung groß

Bei ihr läuft alles ganz spontan - nach einem klar festgelegten Fahrplan! Dennoch konnte Rochelle Mindrum mit ihrem Verlobungsvideo Millionen Klicks abräumen.

Von Christian Norm

Orlando (Florida, USA) - Bei ihr läuft alles ganz spontan - nach einem klar festgelegten Fahrplan! Wie es Rochelle Mindrum (29) vor Kurzem schaffte, überrascht von ihrem Heiratsantrag zu sein, nachdem sie ihn komplett durchgeplant hatte, wird ihr Geheimnis bleiben. Dennoch gelang es ihrem heutigen Verlobten, Jak Keller, sie mächtig aus dem Konzept zu bringen. Grund dafür war der Verlobungsring, der die Angebetete total verwirrte.

Jak Keller geht auf die Knie, macht Rochelle Mindrum (29) einen Antrag. Doch als sie den Ring ansieht, ist die Verwirrung groß. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/rochelleevelyn14 Nein, mit Spontanität hat es Rochelle Mindrum wirklich nicht so. Die junge Frau aus Orlando in Florida hatte bis zum Tag der Tage nicht nur monatelang mit ihrem Partner die Verlobung besprochen, sondern sich auch den Ring ausgesucht. Dumm nur, der Faktor "Jak Keller". Der "Übeltäter" war nämlich minimal von den Wünschen seiner Freundin abgewichen. Auch die ursprünglich geplante Verlobung während einer Europareise, die leider ausfallen musste, ging daneben. Schließlich landete das Paar - wie von Rochelle vorgegeben - in der Natur. Das war ihre Hauptbedingung für den Ort des Antrags gewesen. "Der Ort war eine völlige Überraschung", sagte sie jetzt trotz all ihrer Vorgaben und Bedingungen in einem Interview mit People. Kurioses Lost Place vor Rügen versteigert: Für so viel ging die Mini-Insel über den Tisch "Zwar dachte ich, es könnte während unserer Wanderung im Tallulah Gorge passieren, war mir aber nicht ganz sicher", ruderte sie sofort wieder zurück. "Doch Jak war während der gesamten Wanderung so nervös, dass ich das Gefühl hatte: Jetzt ist es so weit." Es war dann auch so weit. Doch dann sah die 29-Jährige, die ganz spontan gerührt war, dass der Ring nicht ihren Vorgaben entsprach. Er war nicht farblos - wie bei Jak bestellt - sondern blau! Was für ein Schock für die junge Dame!

TikTok-Video zeigt kuriose Verlobung

Das sieht wie große Freude aus. Aber eigentlich war Rochelle Mindrum (29) mit dem Verlobungsring so wenig einverstanden, dass er später umgetauscht werden musste. © TikTok/Screenshot/rochelleevelyn14