Frau ist gerührt von Antrag: Als sie den Ring sieht, ist die Verwirrung groß
Orlando (Florida, USA) - Bei ihr läuft alles ganz spontan - nach einem klar festgelegten Fahrplan! Wie es Rochelle Mindrum (29) vor Kurzem schaffte, überrascht von ihrem Heiratsantrag zu sein, nachdem sie ihn komplett durchgeplant hatte, wird ihr Geheimnis bleiben. Dennoch gelang es ihrem heutigen Verlobten, Jak Keller, sie mächtig aus dem Konzept zu bringen. Grund dafür war der Verlobungsring, der die Angebetete total verwirrte.
Nein, mit Spontanität hat es Rochelle Mindrum wirklich nicht so. Die junge Frau aus Orlando in Florida hatte bis zum Tag der Tage nicht nur monatelang mit ihrem Partner die Verlobung besprochen, sondern sich auch den Ring ausgesucht.
Dumm nur, der Faktor "Jak Keller". Der "Übeltäter" war nämlich minimal von den Wünschen seiner Freundin abgewichen. Auch die ursprünglich geplante Verlobung während einer Europareise, die leider ausfallen musste, ging daneben.
Schließlich landete das Paar - wie von Rochelle vorgegeben - in der Natur. Das war ihre Hauptbedingung für den Ort des Antrags gewesen. "Der Ort war eine völlige Überraschung", sagte sie jetzt trotz all ihrer Vorgaben und Bedingungen in einem Interview mit People.
"Zwar dachte ich, es könnte während unserer Wanderung im Tallulah Gorge passieren, war mir aber nicht ganz sicher", ruderte sie sofort wieder zurück. "Doch Jak war während der gesamten Wanderung so nervös, dass ich das Gefühl hatte: Jetzt ist es so weit."
Es war dann auch so weit. Doch dann sah die 29-Jährige, die ganz spontan gerührt war, dass der Ring nicht ihren Vorgaben entsprach. Er war nicht farblos - wie bei Jak bestellt - sondern blau! Was für ein Schock für die junge Dame!
TikTok-Video zeigt kuriose Verlobung
"Das Etui, in dem er lag, war dunkelblau. Deshalb dachte ich zunächst, es handele sich lediglich um eine Spiegelung des Etuis. Doch als ich den Ring dann am Finger trug, konnte ich deutlich erkennen, dass der Diamant tatsächlich blau war", erzählte sie dem US-Magazin ganz aufgeregt. Da Jak es nie gewagt hätte, so stark von den Vorgaben seiner inzwischen Verlobten abzuweichen, war er übrigens auch entsetzt! Er hatte beim Kauf im Internet nur einen leichten Blaustich auf den Fotos erkannt.
"Er hatte Angst, den Ring fallen zu lassen, und nahm ihn deshalb nie aus der Schachtel. Er betrachtete ihn stets nur in der geöffneten Box. Entsprechend geschockt war er - genau wie ich - als er sah, wie blau der Stein tatsächlich war", sagte die zukünftige Braut.
Natürlich konnte es trotz all der Freude über den Antrag so nicht bleiben. Der Ring wurde entsprechend den genauen Vorstellungen von Rochelle ausgetauscht. Obwohl oder vielleicht sogar, weil alles etwas anders gelaufen war, postete sie das Video der Verlobung und Fotos des "falschen" Rings auf TikTok.
Dort landete sie mit mehr als zwölf Millionen Klicks einen viralen Hit. Zu ihrer großen Überraschung freuten sich dort nicht alle für sie.
"Sie behaupteten, mein Verlobter sei ein schrecklicher Mensch, der mich gar nicht kenne. Sie warfen mir vor, ich hätte den Moment völlig ruiniert und sei undankbar. Ich hätte den Ring einfach annehmen und den Mund halten sollen. Wir würden ohnehin nie zusammenbleiben (...) die Liste ließe sich endlos fortsetzen", so Rochelle.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/rochelleevelyn14