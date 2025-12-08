2.079
Betrunkener Vater lässt sich von Sohn (10) herumkutschieren
Riga (Lettland) - In Lettland ließ ein betrunkener Vater sich nachts von seinem zehnjährigen Sohn fahren.
Wie die lettische Polizei mitteilt, war den Beamten am Sonntag gegen 1.30 Uhr die unsichere Fahrweise eines Fahrzeugs aufgefallen, woraufhin sie es in der Nähe der Stadt Cēsis mit Blaulicht anhielten.
Dabei entdeckten sie, dass ein Kind am Steuer saß - während der betrunkene Vater auf dem Rücksitz Platz genommen hatte.
Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann mindestens 2,56 Promille.
Gegen den Vater wurde daraufhin ein Verfahren wegen Verletzung der Aufsichtspflicht eingeleitet. Die Polizei ermittelt.
