Betrunkener Vater lässt sich von Sohn (10) herumkutschieren

Riga (Lettland) - In Lettland ließ ein betrunkener Vater sich nachts von seinem zehnjährigen Sohn fahren.

Der zehnjährige Junge fuhr nachts seinen betrunkenen Vater. (Symbolbild) © 123RF/iakovenko

Wie die lettische Polizei mitteilt, war den Beamten am Sonntag gegen 1.30 Uhr die unsichere Fahrweise eines Fahrzeugs aufgefallen, woraufhin sie es in der Nähe der Stadt Cēsis mit Blaulicht anhielten.

Dabei entdeckten sie, dass ein Kind am Steuer saß - während der betrunkene Vater auf dem Rücksitz Platz genommen hatte.