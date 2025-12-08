Frau kommt mit Krämpfen in Klinik: Was sie dort erfährt, haut sie komplett um
Tennessee (USA) - Sie hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was wirklich los war: Keionna Dickerson bat vor einigen Monaten in einer Klinik in Tennessee um Hilfe, weil sie fiese Krämpfe im Bauchbereich hatte. Was sie dann erlebte, haute sie komplett um.
In einem Interview mit Newsweek sprach die US-Amerikanerin jetzt über die verrückteste Zeit ihres Lebens. "Die starken Krämpfe fühlten sich an wie eine Mischung aus Menstruationskrämpfen und Hungergefühl", erzählte sie.
Und fügte hinzu: "Deshalb bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil ich dachte, es stimme etwas nicht mit mir." Damit lag sie zumindest teilweise richtig. Es stellte sich allerdings heraus, dass es sich bei ihren Krämpfen in Wahrheit um Wehen handelte.
Dickerson war nämlich hochschwanger. "Ich bin wegen der Schmerzen ins Krankenhaus gegangen und zwei Tage später mit einem Neugeborenen wieder herausgekommen", sagte sie dem US-Magazin.
Aber wie kann das sein? Warum hatte die junge Frau bis kurz vor der Geburt ihres Babys nicht den Hauch einer Ahnung ihrer wahren Umstände gehabt?
Virales TikTok-Video beleuchtet die kuriose Geschichte
"Ich hatte keinerlei Symptome, habe nicht zugenommen, meine Periode war weiterhin stark, und man sah auch keinen Babybauch. Ich kann es immer noch kaum fassen, aber insgesamt bin ich glücklich", erklärte sie die Überraschung ihres Lebens gegenüber Newsweek.
Zum Glück scheint Dickersons Unwissenheit ihrem Sohn "Champion" nicht geschadet zu haben. Zumindest laut den ersten Untersuchungen ist der Junge kerngesund. Unterdessen sorgt die ungewöhnliche Geschichte auch auf TikTok für Staunen.
Dort hat die junge Mutter Ende November ein entsprechendes Video gepostet und von ihrer Erfahrung berichtet. Mehr als 850.000 Klicks sind seitdem bislang zusammengekommen.
"Wenn ich jetzt zurückblicke, ist alles so reibungslos verlaufen, als wenn ich es vorher gewusst hätte", sagte Dickerson abschließend. Jetzt genießt sie aber vor allem das Leben mit ihrem kleinen Champion.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/velvet.lover5