Hunde-Sabber sorgt für Glücksgefühle
Tokio - Von einem Hund regelmäßig abgeleckt zu werden, macht glücklicher: Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler aus Japan.
Sie haben untersucht, wie Hunde das Wohlbefinden ihrer Besitzer beeinflussen. Dabei spielt der Speichel der Vierbeiner eine entscheidende Rolle.
An der Studie nahmen Mädchen und Jungen im Alter von 14 Jahren teil. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche mit Hund weniger psychische Probleme aufwiesen", schrieben die Forscher im Fachblatt "iScience".
Bei Mädchen und Jungen, die mit einem Hund aufwachsen, konnten demnach Bakterien im Körper nachgewiesen werden, die von einem Hund stammen.
Die Wissenschaftler schlussfolgerten, dass diese sich positiv auf die Psyche der jungen Menschen auswirkten. "Jugendliche mit Hund weisen ein höheres Wohlbefinden auf als solche ohne Hund."
Hunde könnten somit die Denkstörungen und das Sozialverhalten ihrer Besitzer zumindest teilweise durch Veränderungen der Bakterienzusammensetzung beeinflussen, hieß es.
Titelfoto: IMAGO/Depositphotos