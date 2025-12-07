Hunde-Sabber sorgt für Glücksgefühle

Tokio - Von einem Hund regelmäßig abgeleckt zu werden, macht glücklicher: Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler aus Japan .

Wer sich ab und zu von einem Hund ablecken lässt, ist glücklicher. © IMAGO/Depositphotos

Sie haben untersucht, wie Hunde das Wohlbefinden ihrer Besitzer beeinflussen. Dabei spielt der Speichel der Vierbeiner eine entscheidende Rolle.



An der Studie nahmen Mädchen und Jungen im Alter von 14 Jahren teil. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche mit Hund weniger psychische Probleme aufwiesen", schrieben die Forscher im Fachblatt "iScience".

Bei Mädchen und Jungen, die mit einem Hund aufwachsen, konnten demnach Bakterien im Körper nachgewiesen werden, die von einem Hund stammen.