"Du blutest!": Reporterin vor laufender Kamera von Möwe getroffen

Auckland (Neuseeland) - Anfang der Woche stand die neuseeländische Reporterin Jessica Tyson für den Dreh eines Nachrichtenbeitrags vor der Kamera. Ohne Vorwarnung crashte eine Möwe die Aufnahme und verletzte die Journalistin im Gesicht.

Während des Drehs wird Reporterin Jessica Tyson von einer Möwe getroffen und trägt eine Verletzung am Auge davon. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jessicatyson08

Auf Facebook erklärt Tyson, dass sie für einen Beitrag über die Auswirkungen von Fast Fashion in Neuseeland berichten wollte. Dazu lud die junge Frau ein Video über einen ersten Take des Beitrags hoch.

In dem Clip ist zu erkennen, wie starker Wind den Dreh zu erschweren schien. Also entschloss sie sich, den Beitrag noch einmal aufzunehmen. Doch während Tyson erneut zu ihrem Text ansetzte, wurde ihr durch eine starke Windböe plötzlich eine Möwe ins Gesicht geweht.

Das Gesicht der Neuseeländerin wurde unter dem Druck des Vogels zur Seite gedrückt. Die Möwe ergriff nach dem Zusammenprall sofort die Flucht, Tyson hingegen drehte der Kamera den Rücken zu und schlug sich die Hände vors Gesicht.

Einen Kollegen konnte man aus dem Off fragen hören, ob es ihr gut gehe. Sichtlich schockiert antwortete Tyson mit: "Ja, oh mein Gott". Als sie sich zu ihrem Kollegen zurückdrehte, wird sichtbar, dass sich die Reporterin bei dem Zusammenstoß mit der Möwe eine Verletzung am Auge zugezogen hatte.