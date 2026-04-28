Bier-Beerdigung: Auf einmal öffnen alle Gäste eine Dose

London (Großbritannien) - Ein letztes Mal "Prost"! Eine Beerdigung in Großbritannien lief jetzt ganz anders ab als gewöhnlich. Denn neben Taschentüchern für die Gäste gab es jede Menge Bier.

Ungewöhnlicher Anblick: Bei dieser Beerdigung wurde Bier getrunken. © W. Uden & Sons Family Funeral Directors

Grund dafür war die Beisetzung von John Vander. Der 77-Jährige, der an Krebs verstarb, liebte das kühle Blonde. Und so stand neben seinem Sarg nicht nur ein Blumengesteck, sondern auch eine Dose seines Lieblingsbieres Foster's.

Bereits zu Beginn der Zeremonie öffneten die Trauergäste eine Dose, im Anschluss wurden vor dem Krematorium 80 weitere an Gäste und Mitarbeiter verteilt, wie "Daily Star" berichtet.

"Mein Vater war eine Legende", erzählt seine Tochter Jenny Vander Morrison (49). "Er war sehr familienorientiert und liebte den Pub. Er ging fast jeden zweiten Tag dorthin für seine vier Pints ​​Foster's."

Die Idee selbst stammte vom Geschäftsführer des Bestattungsunternehmens W. Uden & Sons Family Funeral Directors, Matthew Uden, als er von der Familie erfuhr, welche Biervorliebe der Verstorbene hatte.

"Diese Trauerfeier hat uns wieder einmal gezeigt, dass Beerdigungen nicht immer nach Schema F ablaufen müssen", berichtet er.