Bildschirm statt Leinwand: Mann sitzt im Kino und arbeitet

Bangalore (Indien) - Ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe! Ein Kinobesucher aus der indischen Metropole Bangalore ist offenbar nicht nur flexibel in seiner Arbeitsweise, sondern darüber hinaus auch noch ziemlich lärmresistent.

In aller Seelenruhe widmet sich ein Kinobesucher im indischen Bangalore seiner Arbeit. © Screenshot/X/KrishnaCKPS

Eine ruhige und angenehme Arbeitsatmosphäre wünschen sich die meisten Menschen.

Dabei definiert jeder Arbeiter die Begriffe "ruhig" und "angenehm" auf seine Weise, wie nun ein auf der Plattform "X" viral gegangener Clip vor Augen führt.

In der gerade einmal zwölfsekündigen Videosequenz, veröffentlicht auf dem Kanal "KrishnaCKPS", ist ein kurzer Rundgang durch den ziemlich spärlich besuchten Kinosaal zu sehen. Dieser soll angeblich unmittelbar vor Beginn einer Vorführung am frühen Morgen in einem Hotel aufgezeichnet worden sein.

Bereits zu Beginn des Clips, aus einigen Metern Entfernung, ist aus den mittleren Reihen ein helles Licht zu sehen, welches im verdunkelten Saal sofort ins Auge sticht. Das Licht stellt sich schnell als Laptop heraus, der von einem im Sessel sitzenden Mann bedient wird.