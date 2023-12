Blanke Brüste? Natalie Portman verrät, warum Zuschauer diese nie von ihr zu sehen bekommt

Los Angeles (Kalifornien) - Sie war Padmé Amidala in "Star Wars", Jane Foster in "Thor" und Evey Hammond in "V wie Vendetta". Aber eines war sie nie: nackt. Natalie Portman (42) hat es in ihrer Hollywood-Karriere bisher tatsächlich geschafft, ihre Brüste im Film zu verhüllen. Nach all den Jahren konnte ihr Schauspielkollegin Drew Barrymore (48) am Dienstag entlocken, was dahintersteckt. Portman gab schließlich einen guten Grund zu Protokoll.